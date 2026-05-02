Marcelo Tinelli confirmó su romance con Rossana Almeyda: la señal que despeja todas las dudas

Después de semanas marcadas por rumores y especulaciones, Marcelo Tinelli finalmente confirmó su nuevo presente sentimental. Tras su historia con la modelo peruana Milett Figueroa, el conductor dio vuelta la página y oficializó su romance con Rossana Almeyda, una exmodelo argentina radicada en Miami.

Según PrimiciasYa, el vínculo venía gestándose hace tiempo, aunque en los últimos días comenzó a tomar fuerza pública tras distintas apariciones y señales en redes sociales.

Del vínculo con Milett al nuevo amor

Luego de una relación atravesada por idas y vueltas con Milett Figueroa, Tinelli volvió a quedar en el centro de la escena mediática al ser vinculado con una nueva mujer.

Se trata de Rossana Almeyda, amiga de Carolina “Pampita” Ardohain, con un perfil bajo pero cercano al mundo del espectáculo. Días atrás, Pochi de Gossipeame ya había adelantado en Puro Show (El Trece) algunos detalles sobre ella, como su formación en distintas carreras —entre ellas Ciencias Políticas— y su vida instalada en Estados Unidos.

Las señales en redes que anticiparon la confirmación

Como suele ocurrir en estos tiempos, las redes sociales fueron el primer escenario de las pistas.

El domingo pasado, Tinelli ya había hecho una mención indirecta a Almeyda en sus Instagram Stories, al arrobarla mientras cocinaba para ella, su hijo Lorenzo y su histórico productor Federico Hoppe.

Sin embargo, en las últimas horas llegó la señal más clara.

La cena que lo confirmó todo

El conductor compartió una historia desde un restaurante con una postal íntima de una cena romántica.

En la imagen se veía una mano femenina sobre platos gourmet —con preparaciones sofisticadas que incluían caviar rojo—, mientras él escribió simplemente “Ro”, acompañado de un emoji de corazón rojo.

Un gesto breve, pero contundente, que funcionó como confirmación pública del romance.

Un encuentro en una zona exclusiva

De acuerdo a lo que trascendió, la pareja habría cenado en un exclusivo restaurante de la calle Ortiz de Ocampo, en Barrio Parque, a pocas cuadras del departamento del conductor.

Además, según versiones previas, Almeyda ya habría compartido otros momentos importantes con Tinelli:

Lo acompañó al show de Ricky Martin

Habría estado presente en el cumpleaños de Lorenzo, el hijo que tuvo con Guillermina Valdés

Un nuevo capítulo para Tinelli

Con este gesto en redes, Marcelo Tinelli dejó atrás las especulaciones y abrió un nuevo capítulo en su vida personal.

En tiempos donde las confirmaciones pasan por Instagram, alcanzó una imagen, un nombre abreviado y un corazón para dejar en claro lo que hasta ahora era solo un rumor: el romance ya es un hecho.