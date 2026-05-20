Pampa Energía proyecta con el RIGI: «Estamos produciendo 27.000 barriles diarios en Rincón de Aranda»

Falcigno adelantó Pampa Energía está diseñando una CPF que va a concentrar toda la producción y demandará una inversión que ronda los 300 millones de dólares. Foto: Florencia Salto.

Pampa Energía estuvo presente en las 13° Jornada de Energía del Diario RÍO NEGRO realizadas este miércoles en la ciudad de Neuquén. El manager de Coordinación e Infraestructura de la firma, Esteban Falcigno, habló sobre el presente, actividades y expectativas en el marco del aniversario desde que el área Rincón de Aranda entró en producción.

En el marco del bloque «Vaca Muerta en acción», destacó los avances de la compañía en Rincón de Aranda, que cumple un año desde que comenzó su producción. El área 100% no convencional ubicado en Vaca Muerta es de gran importancia para Pampa, debido a que es «el primer proyecto de explotación de petróleo en el que nos hemos enfocado», según recordó el gerente.

«Hoy (en Rincón de Aranda) estamos produciendo 27.000 barriles diarios», señaló. En ese sentido, señaló que se trata de un hito para la firma, considerando que es un campo que no tenía ningún tipo de desarrollo previo. Debido a ello, se tuvo que dar inicio a la infraestructura en el área desde cero. La inversión en el área superó hasta el momento los 1.000 millones de dólares.

Entre las obras se incluyó un oleoducto de 37 kilómetros con 12 pulgadas de diámetro, que estuvo dividida en tres etapas. En la primera etapa se conectaron a una batería de La Amarga Chica, operada por YPF para que les recibieran su primer crudo. «Eso nos permitió ponernos en marcha más rápidamente», recalcó.

Foto: Florencia Salto.

En una segunda etapa se avanzó hasta la planta de tratamiento de crudo, también en La Amarga Chica. Finalmente, en la tercera fase, donde se conectó con las instalaciones de Cabo NOC, desde en un futuro cercano se conectará con Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), a través del oleoducto Vaca Muerta Centro que actualmente llega a Allen.

Infraestructura y socios: algunas claves de Pampa Energía para acelerar proyectos

Por el lado del gas, se llevó adelante un gasoducto de 29 kilómetros con 8 pulgadas de diámetro. «Fue en este caso Vista el vecino que nos dio una mano recibiendo nuestro primer gas en una batería de Borde Montuoso-Tratayén. Después tenemos un segundo tramo que nos conecta con las instalaciones de TGS por donde nuestro gas va a ir a Tratayén y de allí a los gasoductos regulados», indicó.

En cuanto a instalaciones de producción, la firma montó una planta de producción temprana y temporaria. Inicialmente contó con una capacidad de 20.000 barriles por día, aunque con el paso del tiempo «se quedó chico», y a principios de 2026 se realizó una ampliación hasta una capacidad de 28.000 barriles por día.

«Vaca Muerta es compleja», comentó respecto a los desafíos que puede plantear la formación. Frente a ello, Pampa está perforando pads contiguos a otros que han estado un cierto tiempo en producción, con lo cual se aproximó a sus primeras observaciones directas de lo que se conoce como efecto parent-child. «Estamos mejor preparados para lo que se viene adelante», afirmó.

El gerente también destacó que ya se presentó el proyecto de adhesión de Rincón de Aranda al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), y que cumple con toda la documentación correspondiente para entrar al mismo. «Nos contó Daniel Gonzales hace un rato que están estudiando los proyectos», adelantó.

«Para nosotros el RIGI es un apalancamiento grande», comentó. Dijo que tenían proyectos menos ambiciosos, pero que ser aprobados al mismo les abriría la posibilidad de ampliar la cantidad de pozos, y el área aprovechable dentro de lo que es el bloque, con más posibilidades de desarrollarlo.

Pampa Energía avanza en una nueva CPF

Actualmente, Rincón de Aranda también es el lugar donde Pampa Energía está diseñando una central procesing facility (CPF), que va a concentrar toda la producción y demandará una inversión que ronda los 300 millones de dólares. Aumentará la capacidad operativa en casi 45.000 barriles por día, cifra que fue su objetivo desde el principio del proyecto.

«La empezamos hace principios del 2025, tenemos toda la ingeniería de detalle lista, compramos todo el equipamiento necesario, la mayoría de los equipos te diría que ya están en la locación y se están montando, y somos optimistas que para principios del año próximo va a entrar en servicio», aseguró.

El motivo por el que se espera tenerla lista para 2027 es coincidir con la puesta en marcha de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), consorcio que Pampa Energía integra con un 9% de participación (equivalente a 50.000 barriles diarios)

Pensando a futuro: la proyección de Pampa

Sin embargo, estos avances no significan que hayan dejado de lado sus proyectos de gas, advirtió. Tienen dos proyectos actualmente en curso: Sierra Chata y Mangrullo. Ambos están siendo perforados y continúan con algunos pads para compensar la declinación de la producción anual. «Es un objetivo de Pampa mantener al máximo las capacidades que tiene instaladas», añadió.

Buscan tener el gas necesario para su participación en el proyecto de Southern Energy (SESA), donde participa con el 20%. Está previsto comenzar a exportar gas natural licuado (GNL) a partir de fines de 2027, e implicaría para Pampa una producción aproximada de 6 millones de metros cúbicos de gas por día constante durante 20 años.

Asimismo, opinó que el avance del gobierno nacional en una desregulación del mercado eléctrico es un cambio clave para que los generadores puedan comprar su propio gas y competir en el despacho, incluso recibiendo cesiones de contratos de Plan Gas. Esto abre oportunidades para productores como Pampa Energía de optimizar el despacho de sus centrales térmicas y maximizar el uso de su producción propia de gas.

También destacó el vínculo de la empresa con TGS. Aseguró que les permitirá transportar algo más de 3 millones de metros cúbicos diarios de gas en la iniciativa privada que posee la empre sobre el Gasoducto Perito Moreno, y que estará prevista para el invierno del año que viene.

En líneas generales, Falcigno señaló que tanto la puesta en marcha de VMOS como la de los proyectos de GNL le dan una oportunidad «única e invalorable» para el crecimiento de la producción de Vaca Muerta. Eso plantea desafíos por delante para la industria, ya que toda la actividad se va a incrementar seguramente en los próximos meses, estresando de alguna manera el sistema

El referente de la compañía planteó que el desafío de la Industria es poder hacer toda esa actividad de forma simultánea y superar las restricciones. En cuanto a las restricciones señaló la necesidad de pensar en equipamiento, en personal calificado, y en infraestructura. «El desafío es entre todos, no hay que bloquearnos unos a otros», concluyó.

El evento es organizado por el Diario RÍO NEGRO y cuenta con el auspicio del Gobierno de Neuquén, Gobierno de Río Negro, YPF, la Municipalidad de Neuquén, Pan American Energy, TSB, Tecnodiesel, SPUSA, Estudio Orbe, Grupo San Cristóbal, OPS SRL, Nippon Car, Todo Hierro, Phoenix Global Resources, Vista Energy, Pluspetrol, Shell, Global Oil, Rakiduamn, Tecfield, SerPI, IJAN, Petroleros Sudamericanos, Alberta, ZOXI, Iviglia seguros/Federación Patronal ,Idero, Tecpetrol, CALF, Pampa Energía, TGN, Chevron, HDI, Praxis Laboratorio, Decker Camiones, Estudio Muguerza, Osde, Ingeniería SIMA, Municipalidad de Añelo, Municipalidad de Cutral Co, Banco Patagonia, HORMIX, AESA, GeoPark, Lotería de Río Negro, Horizonte Seguros, Radio RÍO NEGRO.

Todas estas empresas e instituciones acompañan el crecimiento de una actividad que se consolidó como una de las principales apuestas de desarrollo económico, en un contexto en el que Vaca Muerta continúa ampliando su relevancia.