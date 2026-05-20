Varvarco, el pueblo mágico de la Patagonia con géiseres y aguas termales en el norte neuquino.-

Varvarco es mucho más que una localidad pintoresca en la provincia de Neuquén; es la puerta de entrada a uno de los circuitos naturales más fascinantes de la región patagónica. Con un entorno marcado por la fuerza geológica y las tradiciones vivas de sus habitantes, el destino invita a los viajeros a desconectar en la inmensidad de sus paisajes.

Según registros del turismo provincial en Neuquén, la zona de Varvarco se destaca tanto por sus formaciones rocosas como por sus maravillas geotermales, ofreciendo un contraste perfecto para quienes buscan refugio y aventura, especialmente cuando las temperaturas invitan a disfrutar de sus aguas cálidas y la tranquilidad de la estepa.

Volcán Domuyo y trashumancia: la propuesta de aventura en Varvarco

El turismo activo tiene un rol protagónico en este rincón de la Patagonia. Operadores locales destacan que el pueblo es el campamento base ideal para la icónica expedición al volcán Domuyo, conocido como el «Techo de la Patagonia».

Volcán Domuyo, el «Techo de la Patagonia».-

Según detallan los especialistas, los ascensos al Domuyo se organizan de manera escalonada desde el 1 de noviembre hasta el mes de abril sumando fechas a medida que se completan los cupos, por las que se recomienda consultar con anticipación.

Además del andinismo, Varvarco incorporó un producto turístico de inmenso valor cultural: el acompañamiento en los arreos o trashumancia; esta actividad permite a los visitantes participar del traslado, que realizan los crianceros locales con sus animales.

Trashumancia en Varvarco, una de las experiencias de este pueblo del Norte Neuquino.-

El ciclo se divide en dos etapas fundamentales: el viaje desde las invernadas hacia las veranadas en busca de pasturas (entre noviembre y diciembre) y el regreso a los valles bajos (entre marzo y abril), ofreciendo una inmersión total en la identidad del norte neuquino.

Varvarco: termas, géiseres y paisajes inolvidables en el norte neuquino

Más allá de las cumbres, la geografía alrededor de Varvarco despliega un abanico de atractivos naturales imperdibles: a pocos kilómetros del casco urbano, los visitantes pueden realizar caminatas hacia el mirador de la confluencia, donde se encuentran las aguas del río Neuquén, el río Varvarco y el arroyo Turbio; mientras que tan solo a 15 kilómetros de la localidad, se alza el imponente paisaje de Los Bolillos, con sus formaciones rocosas erosionadas por el viento.

Para quienes buscan el contraste térmico, el área es un verdadero paraíso geotermal. En el sector conocido como Los Tachos, a orillas del arroyo Covunco, sorprenden pequeños géiseres que expulsan agua y vapor a temperaturas que alcanzan los 90°C.

Los géiseres a orillas del arroyo Covunco.-

Como complemento perfecto, Aguas Calientes ofrece la posibilidad de tomar baños termales en piletas naturales y agrestes.

Finalmente, el circuito se corona con una propuesta inmejorable para el turismo deportivo: las lagunas Varvarco Tapia y Varvarco Campos, catalogadas como sitios de excelencia para los amantes de la pesca con mosca.

Mapa de Neuquén: ¿dónde queda Varvarco?

Para llegar a Varvarco como destino, se recomienda seguir las indicaciones de Google Maps, con destino a este pueblo del Norte Neuquino.