Juegos Epade 2026: nuevas medallas de Río Negro en judo y victorias en básquet, futbol y voley

Pasó una nueva jornada en los Juegos Epade 2026, que comenzó el pasado 17 de mayo y se extenderá hasta el sábado 23. La 19° edición tiene tres sedes donde participarán más de 1000 jóvenes de toda la Patagonia.

El futbol se está desarrollando en Viedma. Este martes, el masculino igualó 1-1 ante Neuquén, tras debutar con victoria por 2-0 sobre Tierra del Fuego. Cerrará la fase inicial ante Santa Cruz (11:30 horas). En el femenino, llegó la primera victoria: 1-0 sobre La Pampa para acomodarse en su zona. Jugará su tercer partido contra Tierra del Fuego (13:00). En ambas ramas, se encuentran líderes en sus grupos.

La otra disciplina que se está disputando en Viedma es el básquet, también con grandes desempeños de la delegación de Río Negro. Los chicos solo conocen la victoria: 70-60 a Santa Cruz, 60-51 contra Chubut y 83-73 contra Neuquén. Cerrará la fase de grupos este miércoles con doble jornada: desde las 11 se verá las caras contra La Pampa, el otro líder del grupo, y a las 19:45 jugará contra Tierra del Fuego.

Por otro lado, las chicas tienen un registro de 3-1. Victorias ante Tierra del Fuego (57-40), a Santa Cruz (73-64) y a La Pampa (60-41). La única caída fue ante Chubut (53-63). Ya clasificado a las semifinales, el femenino se enfrentará a Neuquén a las 15:45 para terminar lo más arriba posible.

El femenino del básquet ya está entre las cuatro mejores de la competencia.

El vóley clasificó a semifinales en La Pampa

Una de las sedes de esta edición es La Pampa, donde se está desarrollando el vóley, judo y ciclismo. En vóley, los dos seleccionados cumplen un buen papel y ya están entre los cuatro mejores del certamen.

El masculino ya terminó su participación en fase de grupos, con cuatro victorias y una derrota. Cayó en el debut ante La Pampa, pero luego derrotó a Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz y Neuquén. En las próximas horas se definirá su posición en la zona.

La rama femenina también se aseguró su lugar en semis, pero todavía no cerró la fase de grupos. Tiene tres victorias (Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego) y una derrota (Chubut en el debut). Cerrará la primera etapa contra La Pampa este miércoles, con quien ya se confirmó que se volverá a ver las caras este jueves por un lugar en la gran final.

Además, llegaron nuevas medallas en judo. La disciplina le dio cinco nuevas medallas a la delegación rionegrina. Milagros Bolgniessi (-57kg) obtuvo la dorada, Sofía Rodríguez (-63kg) y Tiziana Huinca (-70kg) se quedaron con la plateada, mientras que Aymara Saavedra (-78kg) y Micaela Mastrangelo (+78kg) lograron la presea de bronce.

El handball sigue firme en Neuquén

El handball también dice presente en los Epade y Neuquén capital es sede del deporte. En esta disciplina, el equipo masculino cierra la primera etapa este miércoles, cuando se mida ante Tierra del Fuego (12:00). Tiene un registro 1-1, y ya se aseguró su lugar en semis.

El camino del femenino es arrasador. Con tres victorias sobre Santa Cruz, Neuquén y Chubut, terminó líder en la zona 1 y jugará este jueves a partir de las 10:30 ante el segundo del grupo 2, por un lugar en la gran final.