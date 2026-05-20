Causa Techo Digno: el Tribunal de Impugnación resolverá en junio sobre la absolución de Reggioni

La audiencia se realizó por Zoom, con la participación de las distintas partes. Foto: Gentileza.

En junio se conocerá si la absolución del exintendente de Fernández Oro, Juan Reggioni, por la causa Techo Digno es confirmada o es revisada por el Tribunal de Impugnación, el máximo tribunal penal rionegrino.

El fallo absolutorio fue apelado por el fiscal Santiago Márquez Gauna e insistió con la responsabilidad penal de Reggioni y del empresario Néstor Sarasola por las irregularidades de la construcción de 50 viviendas del Plan Techo Digno.

El tribunal de juicio que en febrero decidió por unanimidad esa liberación penal se integró con Alejandra Berenguer, Guillermo Javier Baquero Lazcano y Julio César Sueldo.

Por Zoom, Márquez Gauna cuestionó la resolución del cuerpo porque incurrió en “más de 50 errores” en la valoración de la prueba y en la aplicación del derecho.

A Reggioni se lo acusa de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado, mientras que a Sarasola se le imputó participación necesaria en la maniobra investigada.

En su exposición, el fiscal recordó que el exjefe comunal recibió más de 18,6 millones de pesos de Nación por el programa Techo Digno, destinados exclusivamente a la construcción de viviendas. De ese monto, afirmó el fiscal, entre abril y julio de 2015 se pagaron a la empresa constructora más de 6,8 millones de pesos sin certificaciones de obra, equivalentes al 30% del contrato original.

El representante fiscal sostuvo que esos pagos violaron las condiciones previstas en los convenios firmados por el propio municipio, que establecían mecanismos de control, medición y certificación de avances antes de liberar fondos.

Remarcó la existencia de “sobrepagos” por más de 858 mil pesos de entonces, cifra que, actualizada a marzo de 2025 por los índices inflacionarios, equivaldría a más de 83 millones de pesos. La Fiscalía indicó que las mediciones de ejecución realizadas por el IPPV determinaron que el avance real de la obra era significativamente menor al porcentaje abonado por la Municipalidad.

Para junio se espera la nueva resolución del Tribunal de impugnación. Foto: Flor Salto.

En esa línea, Márquez Gauna criticó que el tribunal hubiera confundido la medición física de la obra con la incidencia porcentual de cada ítem contractual y defendió las conclusiones de las pericias técnicas incorporadas al expediente.

También se insistió en que el exintendente “no conservó los fondos del Programa Techo Digno en la cuenta del Banco de la Nación Argentina, sino que los desvió, dándole un destino diferente del específico fijado por el Convenio”.

“La sentencia es arbitraria -expresó el fiscal- porque confunde la finalidad social (entregar las casas para evitar usurpaciones) con la licitud financiera de la maniobra. La continuación de la empresa no prueba la inexistencia de delito» sino que, por el contrario, evidencia cómo se cerró un círculo donde la contratista retuvo excedentes del Municipio y reinició el flujo de fondos con la Provincia, configurando un lucro indebido”.

También sostuvo que el fallo absolutorio vulneró el principio de imparcialidad y afirmó que el tribunal “construyó evidencia” para justificar la absolución. Pidió finalmente al Tribunal de Impugnación que anule la sentencia y declare responsables a los acusados.

Por el contrario, los defensores Julio Oviedo de Reggioni y Carlos Gadano de Sarasola convalidaron los argumentos absolutorios del tribunal de juicio.

El La defensa de Reggioni estuvo a cargo de Julio Oviedo y la de Sarasola, de Carlos Gadano

El Tribunal de Impugnación, integrado por Adrián Zimmermann, Carlos Mussi, Miguel Cardella, tiene un plazo de 20 días hábiles para su resolución, estimándose ese fallo para mediados de junio.