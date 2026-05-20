Weretilneck reconoció demoras en el debate de coparticipación y regalías: «vamos a apurar los trámites»

Durante el acto por el 95° aniversario de Fernández Oro, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, reconoció que existen demoras en la actualización de los índices de coparticipación y regalías, y aseguró que buscarán acelerar en la Legislatura el debate por un nuevo esquema de distribución de recursos y regalías para los municipios.

Las declaraciones llegaron en medio de un reclamo que intendentes de Río Negro vienen sosteniendo para actualizar los índices de reparto y revisar el esquema de regalías provinciales.

En ese contexto, el mandatario provincial admitió que Fernández Oro es una de las localidades afectadas por el actual sistema y confirmó que la Provincia avanzará con la discusión legislativa. “Asumimos la demora y seguramente vamos a apurar los trámites de la Legislatura no solo para discutir coparticipación sino también regalías”, afirmó Wereilneck durante el acto oficial.

Alberto Weretilneck sobre las regalías y la coparticipación: “Cuando se reforma estos índices alguien gana y alguien pierde”

El gobernador admitió además que cualquier modificación del sistema tendrá impacto sobre el reparto de fondos entre municipios y advirtió sobre la complejidad de alcanzar consensos. En ese contexto, sostuvo que “cuando se reforma estos índices alguien gana y alguien pierde”, aunque aclaró que el desafío será evitar que otras localidades queden perjudicadas por una redistribución de recursos.

En esa línea, Weretilneck planteó que la intención será sostener el funcionamiento de todos los municipios, incluso aquellos que no tuvieron el mismo crecimiento poblacional que ciudades como Fernández Oro. “Lo que hay que buscar también es que los municipios que pierden porque no crecieron igual que Oro tengan la posibilidad también de seguir funcionando”, expresó durante su discurso.

“No se trata de perjudicar a alguien, sino se trata de que todos podamos seguir respondiendo a nuestras vecinas y vecinos lo que necesitan y se merecen”, afirmó el gobernador de Río Negro.

Además, vinculó la discusión de la coparticipación con el esquema de regalías hidrocarburíferas y aseguró que existen ciudades que necesitan recuperar recursos en función de lo que producen. Allí mencionó específicamente a Fernández Oro, Allen, Campo Grande, Cordero y Cinco Saltos. “Todos los municipios merecen tener de regalías lo que produce”, señaló.

Sobre el cierre, Weretilneck reconoció que avanzar en modificaciones sobre el reparto provincial implicará una discusión compleja desde lo político y lo económico. Aun así, aseguró que el Gobierno provincial avanzará con el debate: “Es un debate interesante, difícil, complejo, porque cuando se habla de dinero siempre las cosas son más complejos que las otras, pero lo vamos a llevar adelante”, sostuvo.

Un reclamo histórico en Fernández Oro con luz verde

La discusión por la coparticipación provincial ya había sido impulsada semanas atrás por los intendentes de Fernández Oro, El Bolsón y Dina Huapi, quienes solicitaron formalmente al Gobierno rionegrino retomar “a la mayor brevedad posible” las mesas de trabajo para redefinir el esquema de distribución de fondos.

En aquella presentación, los jefes comunales advirtieron que la falta de actualización de los índices genera dificultades crecientes para sostener servicios públicos, infraestructura y mantenimiento urbano en ciudades que experimentaron un fuerte crecimiento poblacional durante las últimas décadas.

El intendente Gustavo Amati había señalado públicamente que “hace más de 30 años que los índices de coparticipación en Río Negro no se actualizan” y sostuvo que gran parte de los fondos todavía se calcula con datos poblacionales del Censo de 1991.

Según planteó el jefe comunal, Fernández Oro fue una de las ciudades con mayor crecimiento demográfico de la provincia, aunque continúa recibiendo recursos con parámetros “viejos, injustos y alejados de la realidad actual”.

En paralelo al reclamo impulsado por el Ejecutivo municipal, el Concejo Deliberante de Fernández Oro aprobó una comunicación dirigida al gobernador y a la Legislatura provincial para reclamar una revisión “urgente” del régimen de coparticipación.

En el documento, los concejales sostuvieron que el esquema actual “evidencia un marcado desfasaje respecto de la realidad demográfica y social” de la ciudad y remarcaron que el municipio debe afrontar cada vez más demandas de infraestructura y servicios sin una actualización “real y justa” de los fondos coparticipables.