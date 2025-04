María Becerra fue dada de alta y agradeció tener «una segunda oportunidad de vida»

El mundo de la música y el espectáculo quedó consternado esta semana por la internación de María Becerra, quien lamentablemente tuvo que ser internada por un embarazo ectópico con riesgo de vida. Afortunadamente, la joven fue dada de alta este sábado y regresó a su casa con su pareja, el cantante J Rei, a quien le agradeció por su incondicional apoyo.

«Volviendo a casa con el amor de mi vida»: María Becerra fue dada de alta, tras tener que someterse a una cirugía de urgencia

María Becerra estuvo varios días internada en la Clínica Zabala de Buenos Aires. La «nena de Argentina» ingresó por un fuerte dolor abdominal y tuvo que someterse a una cirugía por una hemorragia interna, producida por un embarazo ectópico con riesgo de vida.

Este sábado por la mañana, la cantante anunció en su cuenta oficial de Instagram que fue dada de alta y terminará su recuperación en el hogar que comparte con su novio, el artista J Rei. «Volviendo a casa con el amor de mi vida», escribió Becerra, y adjuntó una imagen junto con su pareja.

«No alcanzan las palabras para agradecerte por haberme salvado la vida, por cuidarme como lo hiciste todos estos días ¡Ahora solo queda seguir sanando y rodearnos de amor! Gracias mi Dios que me diste una segunda oportunidad de vida», agregó la artista.

La historia que subió María Becerra a Instagram, tras ser dada de alta de la Clínica Zabala

Luego, agregó que lo «único» que quiere hacer en estos días es «descansar, procesar todo, llorar todo lo que queda llorar», pasar tiempo de calidad con sus seres queridos.

Lamentablemente, esta no es la primera vez que la artista estuvo complicada de salud por un embarazo ectópico, que se desarrolla fuera del útero y que puede resultar muy peligroso. En septiembre del 2024, la artista sufrió la misma situación y también tuvo que ser internada.

La cantante habló con Susana Giménez sobre lo sucedido y contó que fue un duelo difícil para la pareja, sin embargo, aclaró que «insistirán» para ser papás. «Los dos queremos ser padres, él es el amor de mi vida. Yo no quiero estar con otra persona, no me interesa nadie más que él y es el mejor compañero del mundo«, comentó en su momento María.