María Belén Ludueña apuntó contra Evelyn Von Brocke y la acusó de no tener códigos

“Mujeres Argentinas” recibió a Roberto García Moritán como invitado, pero el exmarido de Pampita se incomodó ante las preguntas de Evelyn Von Brocke, que reveló al aire que tiene información sobre sus amantes.

Evelyn Von Brocke incomodó a García Moritán en vivo y generó una fuerte interna en el programa

En diálogo con “Intrusos”, María Belén Ludueña dijo que se sintió muy mal en el programa porque no es la primera vez que pasa algo así: “Es algo que hace rato venía sucediendo. Tenemos reuniones de producción donde se dejan en claro las pautas. Es un equipo que se está conociendo. Lo que vieron no es solamente por Moritán, sino por algunas situaciones que fueron pasando”.

“Nunca me van a escuchar haciendo bajadas, no es lo mío, no me interesa. No utilizo el programa para hacer militancia política. Cuando tuvimos la entrevista a Sergio Berni pasó exactamente lo mismo. Yo tengo códigos, a mí me gusta que el invitado se sienta bien. Nos estaba yendo bien y ya lo había aclarado ayer, preguntemos con códigos. No me gusta el conflicto, no me gusta incomodar y menos con cosas que tienen que ver con familia. No me gusta el estilo ese de periodismo y no era necesario. Tiene que ver con los códigos que yo tengo y lo que quiero ser como conductora”, aseguró la conductora.

“Estaban hablando de cosas que me parecieron fuera de lugar. Los trapitos sucios se lavan en casa”, concluyó Ludueña, bastante enojada por lo que ocurrió en su programa.

Evelyn Von Brocke reveló qué pasó con María Belén Ludueña tras el escándalo en El Trece

Para la panelista no fue grave lo que pasó: “Lo que se vio es parte del show y de lo que puede suceder al aire. Somos recontra equipo, nos llevamos genial. Fui a hablar a solas con él, le conté que me hablaba una de las mujeres y me dijo que es una desequilibrada. Fue el momento de mejor rating del programa y estuvo buenísimo”.

En diálogo con Pilar Smith y el equipo de Gossip (Net TV), Evelyn Von Brocke aseguró que todo quedó aclarado una vez que se apagaron las cámaras.

“Tuvimos una reunión con producción, hubo muy buena onda y estaban chochos con el rating. No sentimos ninguna rispidez, ninguna estaba encabronada”, aseguró, bajándole el tono al cruce que se vio en vivo.

Sobre su rol en el programa, Evelyn agregó: “Cada una hizo lo que pudo. Entiendo que los conductores que producen y traen un invitado, como Belén, tienen que protegerlo y ver cómo manejan la situación”.

Y cerró: “A mí no me llega, ya estuve con todos los conductores. Yo soy pro información y pro familia porque lo viví, estuve del otro lado también”.

Con información de NA y Exitoína