Escándalo al aire con Roberto García Moritán: lo acusaron de infidelidad y se María Belén Ludueña lo defendió

Roberto García Moritán reapareció públicamente en el programa “Mujeres Argentinas” y habló de todo, pero la charla terminó en escándalo con una pregunta muy incómoda que hizo Evelyn Von Brocke.

Moritán reapareció, habló de su separación con Pampita y vivió un tenso momento en TV

“Extraño la vida en familia. Pasó mucho tiempo de la separación, depende qué fechas tomes. La conclusión termina siendo que de todo lo que pasó, salió una mejor versión de mí. Soy más fuerte, resiliente”, aseguró Moritán.

“Lo que pasó con Carolina fue estimulado y festejado por la política. Caro es una mujer magnífica, es muy popular, muy querida. Me decían marido de Pampita y me transferían mucho cariño. Me dio muchas oportunidades, me abrió puertas. Caro me dio muchísimas cosas, entre ellas Ana. Siempre voy a estar muy agradecido por todo lo que me dio, por lo generosa que fue”, agregó.

Luego siguió elogiando a su ex: “Es tan valiente, ella sí tiene gran carácter y resiliencia. Para mí fue una gran maestra. Nada va a quedar con saldo negativo. Tenemos una muy buena relación. Mucho foco en la crianza de nuestros hijos”.

Sobre lo mal que la pasó con la separación, dijo: “Tengo que recomponer mi vínculo con los medios, fue duro. Lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo no me interesa. Con la separación perdí 10 kilos, hoy estoy mejor, en un gran momento. Ya estoy listo para conocer a alguien”.

Pero el empresario se sorprendió con una pregunta de Evelyn Von Brocke que le dijo que hace tres años tiene información de sus infidelidades, pero decidió guardarse todo por el respeto que le tiene a Pampita.

La conductora la frenó al ver la incomodidad del invitado. A María Belén Ludueña no le gustó que le hablara así y se enojó: “No me gusta que pasen estas cosas, este programa tiene un sentido, no tiene el sentido de hacer mierda a la gente, perdón”.

Se quebró y mandó al corte: “Discúlpenme, pido disculpas a la familia. Los trapitos sucios se lavan en casa. No es la primera vez que pasa. Se sientan porque tienen confianza conmigo y pum, destruimos a la gente”.

Moritán le agradeció el gesto: “Sos una divina y te noto sensibilizada. No te preocupes, esto es algo que me viene pasando hace tiempo”.