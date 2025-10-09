María Belén Ludueña se fue de «Mujeres Argentinas»

Adrián Suar confirmó en las últimas horas que se vienen cambios en la programación de El Trece. Sin embargo, llamó la atención que María Belén Ludueña se despidiera de «Mujeres Argentinas» de manera tan repentina.

María Belén Ludueña cambia de horario y deja la mañana de El Trece

Este jueves, al terminar el ciclo, la conductora contó que da un paso al costado, aunque no aclaró si llega Moria Casán en su lugar o qué ocurrirá con los panelistas que la venían acompañando todas las mañanas.

«Es mi último programa. Este es un compilado sorpresa que armó la producción», dijo Ludueña al presentar un video con los mejores momentos del ciclo y con el mensaje «Te queremos mucho. Muchas gracias Belén».

«Solo palabras de agradecimiento al canal y las autoridades, le agradezco a este equipazo. Se viene un gran desafío en estas mañanas de El Trece. Voy a seguir con mi trabajo por la tarde, no les puedo anticipar nada», anunció María Belén, antes de despedirse.

La conductora estará al frente de un nuevo magazine que irá por las tardes para cubrir el horario de «Los 8 Escalones», que conduce Pampita, a las 14:45 horas.