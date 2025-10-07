Adrián Suar confirmó la salida de un programa de El Trece: “Se levanta el de Pampita”

El productor y actor Adrián Suar confirmó en una nota con LAM lo que muchos sospechaban sobre el futuro de “Los 8 escalones” y del ciclo que conduce Carolina “Pampita” Ardohain. Consultado por el movilero del programa, el director de programación de El Trece fue claro:

“Se levanta a los ocho”, afirmó Suar. Sin embargo, aclaró que la decisión no es definitiva: “Bueno, ahora se levanta, pero va a volver. En algún momento va a volver”, explicó.

El productor destacó que los cambios en la grilla son parte natural de los vaivenes televisivos: “Muchos programas se levantaron y después volvieron. Son momentos de la tele, y en un momento Pampita va a volver a la pantalla, como va a volver Los 8 escalones”.

Qué dijo Adrían Suar sobre los premios Martín Fierro 2025

Durante la entrevista, Adrián Suar también se refirió a los Premios Martín Fierro 2025 y a quién considera el mejor conductor de la televisión argentina. Sin dudar, elogió a Guido Kaczka:

“Guido es muy bueno. Hay que verlo a Guido, es muy bueno. Nosotros arrancamos de pibes y los pibes crecimos viéndolo”, comentó entre risas.

También tuvo palabras de reconocimiento para otros colegas del medio:

“De Brito está muy bien, mucho mejor en esta pantalla, que en la del Trece. Lo noto muy bien”, aseguró, mirando al conductor de LAM.

Y agregó con humor: “¿Te gustó lo que te dije? Quiero plano de De Brito”, bromeó ante las cámaras.

Finalmente, Suar mencionó a Santiago del Moro y Marley, destacando su profesionalismo: “del Moro me gusta, y Marley también. Los dos son buenos. No es difícil que yo hable mal de alguien, no tiene sentido. Son gustos”, cerró.

Con su característico estilo, el “Chueco” dejó en claro que Pampita y Los 8 escalones tendrán su regreso a la pantalla chica, aunque por ahora la decisión es que el ciclo haga una pausa.