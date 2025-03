Mariana Brey pidió disculpas por sus dichos sobre la marcha de los jubilados: «trabajo…»

Luego de haber justificado la violencia policial durante la marcha de los jubilados y de haber puesto en duda que el disparo que hirió al reportero gráfico Pablo Grillo proviniera de las fuerzas de seguridad, la periodista Mariana Brey pidió disculpas por sus dichos en C5N. Los detalles de la declaración.

Mariana Brey, la periodista de C5N, hizo su descargo en «Indomables«, programa que conduce en esa señal, y se refirió a sus declaraciones previas en «Duro de Domar«, donde relativizó la represión del pasado miércoles en la marcha de jubilados e hinchas de fútbol, donde fue gravemente herido el fotógrafo Pablo Grillo.

«Quiero aclarar una situación que ocurrió esta semana durante el programa Duro de Domar, posterior a la marcha en el Congreso. Una joven, Valentina, estaba en su casa, escuchó algo que yo dije, no le gustó y fue a contarlo en las cámaras de Duro de Domar«, expresó Mariana Brey al inicio de su mensaje.

En ese sentido, reconoció que la interpelación de la joven la llevó a reflexionar: «Le agradezco a Valentina porque me hizo darme cuenta de que había hecho una pregunta fuera de lugar«, admitió. «Ese día estaba sobregirada. Me parece que como ser humano uno tiene que hacer autocrítica y reconocer cuando hace una pregunta mal formulada«, continuó la periodista.

Si bien intentó desligarse de cualquier intencionalidad, sostuvo que «no había ninguna mala intención«, y remarcó: «No justifico ni avalo cualquier tipo de violencia«. Para cerrar, Mariana Brey se refirió a su rol dentro del programa: «Trabajo muy cómoda en esa incomodidad, si se me permite la expresión», afirmó, en referencia a su postura en los debates políticos del ciclo.

