Tensión en C5N: «¿Puedo decirle algo a Mariana Brey?»

Una joven se acercó al móvil de C5N en las inmediaciones del Congreso durante la marcha de los jubilados para darle un mensaje a Mariana Brey, la panelista de Duro de Domar y actual conductora de Indomables, con Diego Brancatelli.

«¿Puedo decirle algo a Mariana Brey que estaba en el piso?», preguntó una joven llamada Valentina al movilero de C5N, que le preguntó: «¿Por qué viniste?».

«Vine porque lo de hoy fue terrible. Es terrible lo que pasó. Me da vergüenza que hayan elegido tres veces este modelo y que lo justifiquen encima, pero lo peor es que además de entender la pluralidad de voces y entender lo importante que es, me parece que tener en la mesa a una persona que duda de quién le pegó a Pablo Grillo (el fotógrafo que está en grave estado) es terrible, terrible Le debería dar vergüenza», explicó la joven.

«Mucha vergüenza. Muchísima vergüenza. Porque eso le puede pasar a cualquier persona, a cualquier conocido de Mariana incluso. Y dudar de una víctima me parece terrible. Se tendría que replantear muchísimas cosas como periodista Mariana. Porque la verdad, o sea, en el piso hay que respetar solamente lo que ella dice. No se puede hablar. Nada más, no tengo nada más para decir. Gracias», dijo antes de despedirse.