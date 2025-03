Jorge Rial arremetió contra Mariana Brey por su opinión sobre la marcha de los jubilados: qué dijo

La marcha por los jubilados que tuvo lugar durante la tarde del miércoles en la zona del congreso concluyó con cientos de detenidos y múltiples heridos. Entre ellos, el fotógrafo Pablo Grillo, quien terminó con una gravísima herida en la cabeza al recibir el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno.

El fotoperiodista fue hospitalizado en el Hospital Ramos Mejía y debió ser sometido a una operación de emergencia para tratar un traumatismo de cráneo, fracturas múltiples y pérdida de masa encefálica. La periodista Mariana Brey, dio su opinión sobre el hecho y Jorge Rial le contestó indignadísimo.

La opinión de Mariana Brey que desató la furia de Jorge Rial: «¡Periodistas hijos de puta!»

En medio de la cobertura a la marcha de los jubilados en C5N, Mariana Brey lanzó una polémica opinión que generó tensión en el estudio. «Hablamos de policías que han lastimado gente, claramente. Hablemos de policías que también han sido lastimados. La violencia, desde mi punto de vista, le genera un barrabrava que no tiene nada que hacer defendiendo jubilados«, comenzó opinando la periodista.

Luego, calificó lo sucedido como «un intento de golpe de Estado» y comentó sobre el ataque al fotógrafo Pablo Grillo. «Lo del periodista, primero hay que ver… ¿sabemos que el disparo vino de la policía? ¿Eso está confirmadísimo? ¿O vino de algún militante? Pregunto…Yo puedo preguntar lo que quiera», cuestionó polémica.

Sus dichos no le gustaron nada a Jorge Rial, quien, aparentemente, tuvo un relación romántica con los periodista. El exconductor de Intrusos habló en su programa de radio sobre los comentarios de Brey y fue lapidario.

«Impecable todo el trabajo de los periodistas y camarógrafos de C5N. Pero no nos merecemos ciertas opiniones en pantalla. Fue un día intenso, de gran profesionalidad, de empatía, de riesgo físico. De compañeros que se arriesgaron para informar. Siempre de ese lado«, comenzó diciendo.

«Hay hijos de puta en todos lados. Incluso en nuestro canal, digámoslo todo porque no puede ser, viejo. ¡Periodistas hijos de puta! Han degradado este laburo. Son voceros de un régimen, sépanlo«, dijo Rial sin pelos en la lengua.

«Gente que en nuestro propio canal preguntó «¿Están seguros que quien hirió a Grillo fue la policía?» Cuando hacés eso pasás a la condición de hijo de puta. Me da vergüenza, y me da temor», expresó y luego arremetió directamente contra su supuesta ex, nombrandola con nombre y apellido.

«Discúlpenme si esto trae quilombo, pero ya estoy grande, pasé por situaciones extremas y Mariana Brey estaba gritando si estábamos seguros que a Grillo lo baleó un policía. Dan vergüenza, hay que anotarlos, hay que saber quiénes son y hay que limpiar viejo, porque a nosotros no nos llevan a ningún lado y ellos vienen a decir estas barbaridades a nuestro canal», concluyó durísimo.