Nancy Pazos destrozó a Mariana Brey: “Me cuesta mucho discutir con ignorantes”

En los últimos meses, Mariana Brey optó por dejar un poco de lado el periodismo de espectáculos para dedicarse a temas más bien políticos y se convirtió en la vez opositora dentro del canal C5N.

Lo que dijo Nancy Pazos

Pero ese papel le trajo varias críticas de los que piensan distinto a ella. No solo protagonizó peleas en la señal de cable, sino que mantiene un enfrentamiento con Nancy Pazos, su compañera en el programa de Telefe “A la Barbarossa”.

Mariana opinó sobre los incidentes durante la última marcha de jubilados y dijo que «en el Gobierno de Cristina y Alberto fue el ajuste más grande para los jubilados, no hubo manifestación ni hinchas de club haciendo este reclamo genuino».

Pero Pazos le respondió y la trató de ignorante: «Había manifestaciones, no es cierto que fue el mayor ajuste. No reprimían mi amor, ese es el problemita que tenés, que hace muy poco estás leyendo de política».

Más tarde, en su programa de radio, Nancy habló del cruce con Brey y la insultó: «Hoy tuve que discutir con una pelotuda. porque no tengo a esta altura otra manera de graficarlo, yo puedo debatir con gente que no piensa como yo, pero con ignorantes me cuesta mucho y me sale lo peor de mi soberbia».