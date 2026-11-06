Alex Caniggia rompió definitivamente con Mariana Nannis: el escándalo por Melody Luz y su hija Venezia

La guerra familiar entre Alex Caniggia y Mariana Nannis sumó un nuevo y explosivo capítulo. El mediático publicó un contundente video en sus redes sociales después de que su madre realizara comentarios despectivos sobre Melody Luz, su pareja y madre de su hija Venezia. Indignado, el hijo de Claudio Paul Caniggia cuestionó la actitud de Nannis, defendió a su familia y dejó en claro que no tiene intenciones de reconciliarse.

Según informaron Primicias Ya, La Nación e Infobae, el conflicto se desató después de una entrevista que Mariana Nannis brindó al programa de streaming El Ejército de la Mañana, de Bondi Live. Allí hizo referencia al lugar de nacimiento de Melody Luz, en San Martín, con declaraciones que fueron interpretadas como clasistas y que provocaron una inmediata reacción de su hijo.

Qué dijo Mariana Nannis sobre Melody Luz y por qué estalló Alex Caniggia

La polémica comenzó cuando Mariana Nannis fue consultada sobre las acusaciones de discriminación hacia su nieta y su nuera.

Durante la entrevista, la mediática respondió con una frase que generó sorpresa entre los conductores: “No tengo la culpa si nació en San Martín”.

Luego agregó que cada persona nace donde le toca, una expresión que los periodistas interpretaron como una referencia despectiva al origen de Melody Luz.

Cuando intentaron profundizar sobre sus dichos, Nannis evitó aclarar si estaba hablando directamente de la bailarina y terminó cortando la comunicación.

Las declaraciones no tardaron en llegar a Alex Caniggia, quien decidió responder públicamente con un video cargado de indignación.

Alex Caniggia confirmó que no quiere volver a tener relación con Mariana Nannis

Visiblemente enojado, Alex cuestionó que su madre hiciera comentarios relacionados con el lugar de nacimiento de su pareja y su hija.

El mediático remarcó que el barrio o la ciudad donde nace una persona no determinan su valor y criticó la actitud de quienes establecen diferencias sociales a partir de esa circunstancia.

Pero el momento más fuerte llegó cuando habló del vínculo con su madre y dejó en claro que la distancia entre ambos es definitiva.

“Mi madre para mí ya no existe”, aseguró durante su descargo, y explicó que hay límites familiares que, una vez cruzados, no tienen vuelta atrás.

Alex también sostuvo que ser su madre no le garantiza a Nannis un lugar permanente en su vida, especialmente cuando considera que sus declaraciones afectan a las personas que más quiere.

El video terminó con una durísima descalificación hacia la mediática, a quien llamó “rata de alcantarilla”.

La defensa de Alex Caniggia a Charlotte: otra interna que profundizó el escándalo

El enfrentamiento no quedó limitado a Melody Luz y Venezia. Durante su descargo, Alex Caniggia también salió en defensa de su hermana Charlotte, quien mantiene sus propias diferencias con Mariana Nannis.

El influencer cuestionó que su madre hiciera comentarios sobre la situación económica de Charlotte y consideró inadmisible que una madre utilizara ese tipo de comparaciones para descalificar a sus hijos.

Para Alex, la actitud de Nannis demuestra que el conflicto familiar va mucho más allá de una discusión puntual.

Sus declaraciones volvieron a exponer la profunda fractura que atraviesa a la familia Caniggia, marcada desde hace años por enfrentamientos públicos, acusaciones y distanciamientos.

Melody Luz también respondió a Mariana Nannis y habló de su hija Venezia

En medio de la polémica, Melody Luz también decidió expresar su postura durante una entrevista en Storytime, el programa de Nazarena Vélez en Bondi.

La bailarina aseguró que las declaraciones de su suegra no la sorprendieron, ya que, según su versión, el trato que recibió de Nannis nunca fue bueno.

Además, explicó que no tiene intenciones de que su hija Venezia mantenga contacto con su abuela paterna mientras continúe esta situación.

Melody destacó el vínculo de la pequeña con su propia madre y aseguró que prefiere rodearla de personas que le brinden cariño y contención.

También dejó en claro que se siente orgullosa de sus raíces y de haber nacido en San Martín.

El conflicto entre Mariana Nannis y Melody Luz que comenzó durante el embarazo

La mala relación entre Mariana Nannis y Melody Luz no es nueva.

Uno de los episodios más conflictivos ocurrió en 2023, cuando la bailarina estaba embarazada de Venezia y surgió una disputa relacionada con el departamento de Puerto Madero donde vivía con Alex Caniggia.

En aquel momento, Nannis acusó a Melody de intentar apropiarse del inmueble, mientras que la pareja cuestionó públicamente su actitud.

Desde entonces, las diferencias se profundizaron y la mediática reconoció en distintas oportunidades que no mantiene contacto con su nieta.

Ahora, las nuevas declaraciones volvieron a encender una disputa que parece lejos de resolverse.

Alex Caniggia ratificó su decisión de mantener distancia de Mariana Nannis, mientras que Melody Luz también descartó una posible reconciliación.

El enfrentamiento dejó expuesta una vez más la interna de una de las familias más mediáticas del espectáculo argentino, con acusaciones que esta vez involucraron directamente a la nueva generación.