Charlotte Caniggia se emocionó hasta las lágrimas en Gran Hermano: la sorpresa de Alex y Mariana Nannis

Gran Hermano entró en su etapa final y por ello, esta semana preparó distintas sorpresas para los participantes que siguen en competencia. Durante la última emisión del reality de Telefe, Charlotte Caniggia fue la gran protagonista al recibir una sorpresa doble que la llevó hasta las lágrimas: su hermano Alex y su madre, Mariana Nannis, aparecieron para dedicarle unas palabras de aliento.

El emotivo reencuentro entre Charlotte y Mariana Nannis

El primer momento de Charlotte fue con Mariana Nannis. Días antes, la mediática había relatado con sus compañeras que nunca recibió un «te amo» o muestras de afecto por parte de su padre, pro lo que el encuentro tuvo más impacto.

Si bien Mariana Nannis no apareció en videollamada como el resto de las apariciones en el «Derecho a Réplica», sorprendió a Charlotte con un llamado telefónico.

La participante apenas vio la imagen su madre y escuchó la voz, lanzó con su habitual simpatía: «Hola, mamá. Estoy acá, aguantando a las locas estas. Me están volviendo loca. Termino acá y voy a verte. ¡Vos deberías estar acá para ubicarlas!».

Nannis aprovechó el momento para darle consejos y constantemente le pidió que ganara «la copa» de Gran Hermano. En este sentido, anticipó: «Para mí, vas a ganar. Venite a Marbella, donde la vida es bella, pero siempre ganadora. Siempre hay uno más malo que vos y uno más bueno que vos. Así que tranquila, que vos vas a ganar».

Antes de terminar la llamada, se dio el tan esperado momento y la mediática le expreso a su hija: “Te quiero mucho y te llevo siempre en mi corazón. Besito, mi amor”. A lo que Charlotte, muy emocionada, le respondió: “¡Te amo, ma! Gracias por llamar”.

Las palabras de Alex Caniggia a Charlotte en Gran Hermano

El momento emotivo alcanzó su punto máximo cuando, segundos después, Alex Caniggia apareció en pantalla para saludar a su hermana Charlotte, provocando las lágrimas de la participante. Dada la conocida cercanía entre ambos, la reacción de ella no tomó por sorpresa al público.

Fiel a su estilo efusivo, el influencer le envió un breve video desde España para brindarle su apoyo: “Mi corazón está siempre con vos. Te ganaste estar ahí, en la final, tras semanas y meses de lucharla. Nadie te puede decir nada porque te ganaste ese lugar vos sola”.

A lo largo del mensaje, Alex no escatimó en palabras de aliento para Charlotte: “Aprovechá, sis, disfrutá la final. Pierdas o ganes, sos una guerrera de la vida, una luchadora”. Asimismo, aprovechó la oportunidad para lanzar una indirecta a sus rivales en el certamen, apuntando implícitamente contra Solange Abraham.

“El pueblo argentino te ama, estamos con vos. No como otras víboras que no se merecen ganar. Tenés un corazón único y una simpatía que traspasa la pantalla. Por eso tenés que ser la ganadora de este Gran Hermano. ¡Vamos con todo, sis! ¡Te amo! Acá el bro está orgulloso de vos. ¡Dale, sis!”, concluyó.