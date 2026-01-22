Alex Caniggia se comparó con Brooklyn Beckham: “A mí me pasó lo mismo”

El reciente conflicto que involucra a Brooklyn Beckham y a sus padres David y Victoria volvió a poner en primer plano las tensiones que existen entre las familias de famosos.

Tras las acusaciones del hijo del ex futbolista y la ex Spice Girl, quien aseguró que sus padres habrían tenido actitudes hostiles hacia su esposa, Nicola Peltz, Alex Caniggia decidió hacer público su apoyo y contó una experiencia personal muy similar.

El respaldo de Alex Caniggia a Brooklyn Beckham en medio de la pelea con David y Victoria

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, a través de sus redes sociales, el mediático afirmó haberse sentido reflejado en la situación de Brooklyn. “Aunque parezca una historia lejana, famosa y millonaria, a mí también me pasó”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Cuando uno se enamora de verdad espera acompañamiento, no una guerra familiar. Pero a veces no bancan a la persona que elegís y te ponen entre la espada y la pared”, agregó el mediático.

Caniggia recordó que su decisión de formar una familia con Melody Luz tuvo consecuencias profundas. Según relató, fue obligado a abandonar el departamento que ocupaba en el Hotel Faena, propiedad de su madre, Mariana Nannis, cuando su pareja estaba a punto de dar a luz a su hija, Venezia. Tiempo después, su hermana Charlotte Caniggia también apuntó contra Nannis, a quien acusó públicamente de “ocupa”.

“Sé lo que es llevar esa mochila encima, por eso no hay que juzgar”, expresó Alex, dejando en claro su respaldo a Brooklyn Beckham y concluyó con un mensaje contundente: “Nadie tiene derecho a decidir por vos a quién amar. Esto pasa en familias famosas, con cámaras, con plata y con apellidos pesados”.