Mariela Prieto, pareja del Turco García: «Me engaña hace 25 años»

Mariela Prieto estuvo ayer en Socios del Espectáculo, el programa de El Trece y habló a corazón abierto de su matrimonio con el exfutbolista Claudio Omar García, más conocido como el Turco. Allí contó que su pareja la engañó en reiteradas oportunidades.

“El futbolista es mujeriego, fiestero e infiel”, dijo Mariela y luego habló de su vínculo con el Turco. “Yo sé que me ama, que soy la mujer de su vida, que nos queremos mucho, pero le gusta tener sexo con otras mujeres”.

“Le mando un besito a la última adquisición de mi marido”, lanzó ante la sorpresa de los integrantes del ciclo televisivo.

“Yo a mi marido lo amo, pero él quiere todo, quiere estar conmigo y con las otras”, añadió Prieto que aclaró que la relación entre ellos funciona más allá de los engaños: “En los últimos siete meses yo nunca estuve mejor con Claudio. Nunca lo eché de casa. Él siempre me dice que está dos veces con las mujeres, y después pasan 6 meses”.

Al ser consultada sobre cómo se daba cuenta de las infidelidades del Turco, Prieto respondió: “Lo conozco, me doy cuenta”. Luego explicó que estas relaciones extramatrimoniales no suelen funcionar: “Nadie las echa, generalmente se retiran solas”. Y por último señaló: “Hace 25 años que me engaña, lo amo pero es mujeriego (…) Ya sé que me voy a morir cornuda”.