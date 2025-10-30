Mario Pergolini, irónico sobre los Martín Fierro de Streaming: “Nunca fui y no pienso ir”

A pocos días de la entrega de los Premios Martín Fierro de Streaming, Mario Pergolini dejó en claro que no será parte del evento ni tiene intención de participar en futuras ediciones.

Fiel a su estilo directo, el conductor habló en Intrusos y sorprendió con su respuesta cuando le consultaron por la ceremonia que organiza APTRA junto a Olga y Telefe.

Mario Pergolini se bajó de los Martín Fierro de Streaming: “Es algo ajeno a mí”

“No sabía, no sé de qué me estás hablando”, respondió con ironía ante la pregunta sobre los nominados.

Pergolini, que desde hace años se muestra crítico con las premiaciones televisivas, volvió a remarcar su distancia con este tipo de eventos“: ¿Por qué harían eso? En un canal lo hace uno solo”, comentó, en referencia al criterio de entrega de los premios.

Cuando le preguntaron si asistiría a la gala, el exCQC fue tajante: “Es como los Martín Fierro, y nunca fui a uno tampoco. Ojalá ganemos, pero no voy. Fui una sola vez en mi vida”.

De esa manera, el empresario reafirmó su postura de mantenerse al margen de los reconocimientos, incluso cuando sus producciones figuran entre las destacadas.

En medio de la polémica mediática entre Migue Granados y Nico Occhiato, quienes se cruzaron por la organización y los criterios de nominación, Pergolini eligió no involucrarse, aunque dejó un comentario que dio que hablar: “Se están peleando hace un montón y está bien. Es el momento de ellos y tienen que hacer sus declaraciones, son sus peleas”.

Por último, dejó en claro que no le interesa formar parte de ese clima de competencia ni polémica: “Es algo totalmente ajeno a mí”, concluyó, marcando distancia tanto de los premios como del enfrentamiento entre los referentes del streaming.