El picante reencuentro de Alex y Charlotte Caniggia en el programa de Marley: ¿Qué se dijeron?

Este domingo, en la pantalla de Telefe, se vivió el esperado reencuentro entre los gemelos Caniggia en Por el Mundo. Enterate acá todo lo que se dijeron y cómo será el próximo programa.

El picante reencuentro entre Alex y Charlotte Caniggia en el programa de Marley: ¿Qué dijeron?

Este domingo por la noche, Marley estrenó un nuevo episodio de Por el Mundo, por la pantalla de Telefe. En esta ocasión, el conductor estuvo acompañado por Alex y Charlotte Caniggia, que lo acompañaron en su viaje por China.

El programa comenzó con Marley, tratando de convencer a los hermanos de grabar juntos, a lo que los dos se negaron rotundamente. Primero, Charlotte dijo: «Ahora mismo no nos vamos a amigar«. Luego, fue Alex quien remarcó: «Si está ella, yo no grabo«. Finalmente, ambos compartieron el mismo colectivo que los llevó a realizar una excursión.

Más adelante, el conductor le hizo un par de preguntas sobre la relación con su hermano a la influencer: «Éramos súper unidos. Hacíamos videollamadas todos los días y ahora medio que se cortó eso y no me contesta cuando lo llamo«, resaltó.

Alex y Charlotte Caniggia se dijeron de todo en su reencuentro

En otra parte de la entrevista que le hizo Marley a Charlotte Caniggia, ella contó cuál fue el motivo del enojo de Alex: «Yo salí a bardear a su mujer porque ella no paraba de molestarme a mí y a mi mamá«. También agregó que él «es medio bol… y medio rencoroso«. Para cerrar, dijo entre risas: «¡Estoy harta de mi familia!«.

Al final del programa, el conductor intentó nuevamente que los hermanos estuvieran juntos, pero no lo logró. Le preguntó a Alex sobre el conflicto, a lo que respondió: «No quiero hablar mucho. No me quiero amigar ahora. Ella que vaya por ahí y yo me voy por ahí«, sentenció.

Charlotte, que se encontraba a metros de su gemelo, respondió rápidamente: «Se hace la estrella, es medio soberbio, le falta humildad», resaltó. En el próximo programa, que se emitirá el viernes, la producción de Por el Mundo adelantó que buscarán nuevamente la reconciliación de los hermanos.