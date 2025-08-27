Momi Giardina reveló la insólita aventura con Marley en China y reveló que una famosa argentina compra carteras falsas

Momi Giardina regresó a Luzu TV tras su viaje a China junto a Marley y sorprendió al revelar una inesperada anécdota que vivió con el conductor en el país asiático. Y, sin dar nombres, mencionó que una famosa argentina engañaría a sus seguidores con productos falsos.

Momi Giardina reveló que una famosa compra carteras de diseñador «truchas»

En Nadie dice Nada, la bailarina contó como se sometió a una experiencia peligrosa con el fin de intentar comprar carteras de diseñador “truchas”: “Tengo una data, tengo una data que es donde compró una gran, gran, famosa argentina. Ella abre así, ves que tiene todo, truchín”.

Si bien no dijo el nombre en vivo, su hija Juli Castro descubrió de quién estaba hablando.

Y continuó describiendo la insólita situación en la que se metieron: “Nos meten en un túnel y nos meten arriba de un auto, todo secreto, a Marley y a mí, a la producción. A un lugar tenebroso. Nosotros decíamos ‘acá nos van a vender los órganos’. Y nos meten en un pozo, en un depósito, y entra un chabón en el ascensor con una bolsa negra”.

En medio de la anécdota, se sumó en llamada el propio conductor de «Por el mundo», dando su punto de vista: “Sí, más o menos. Fuimos a un lugar y no sé por qué Momi quería comprar cosas truchas”.

“Y nosotros decíamos ‘No Momi, por favor, no nos lleves por ahí porque solamente queremos comprar cosas verdaderas’”, mencionó de manera graciosa.

“Nos subieron a un auto y el auto nos bajó al otro lado y no sabíamos qué hacer porque no entendíamos el idioma. Nos meten un ascensor que era todo destruido y dijimos ‘ya está, van a vender nuestros órganos’. No había forma de escapar y después de ahí terminamos otro lado medio raro. Había gente tirada en el piso”, cerró la anécdota, confirmando las declaraciones de Momi.