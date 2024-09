Marta González atraviesa un momento difícil: «Sin ayuda, no llego a fin de mes»

En una situación similar a la que ocurrió con Pablo Alarcón el año pasado, que conmovió al público al contar que no llegaba a fin de mes y que había decidido hacer teatro a la gorra en una plaza, la actriz Marta González reveló que está pasando un mal momento económico por la falta de trabajo.

Marta González reveló que cobra la jubilación mínima

En diálogo con Socios del Espectáculo, Marta González contó que cobra la jubilación mínima y reveló que recibe ayuda para llegar a fin de mes. «Mi hija y mi yerno me ayudan. Y no estoy llorando porque vivo en un edificio divino que me lo compré porque me lo gané laburando», comenzó a contar la actriz.

«Me jubilé a los 60 años, en dos meses cumplo 80. Antes trabajaba más y era un aportecito», detalló la actriz, que recientemente se afilió a Pami para poder conseguir sus medicamentos.

«Los remedios oncológicos me los dan por ley, pero los otros tengo un descuento del 40%. Si no me ayudan, no puedo pagarlos ni pagar las expensas del lugar donde vivo. ¿Me tengo que mudar a los 80 años? No me parece justo, es muy poco, la jubilación no alcanza», se quejó.

Marta González participa en la obra «Madre hay una sola», junto a Nancy Anka, y busca mejorar su situación para no pasar necesidades: «Me quedan dos caminos, o me sostengo o me caigo. Tengo a mis nietos, a mi hija… Me hacen lagrimear, tengo mucho afecto y eso es lo que me sostiene».