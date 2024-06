Marti Benza y Luli Gonzalez anunciaron su separación con un conmovedor vídeo: «Para mí sos el amor de mi vida todavía»

Luego de meses de rumores de separación, las influencers Marti Benza y Luli González confirmaron su separación. Las exnovias se juntaron para grabar un vídeo donde le explican a los fanáticos de «Martuli»(nombre que le pusieron los fans a la pareja) las razones para terminar la relación.

«Tuve un año de mierd* el año pasado, la relación se tuvo que poner en un segundo plano» explicó Martina. «Estaba esperando cosas de ella que no me las podía dar porque tenía cosas más importantes que darle bola» agregó Lourdes.

El adiós a Martuli, la importancia de la salud mental ¿Y un posible regreso?

«Hace dos, tres, cuatro meses que estoy llorando la put* que te pario» arrancó diciendo Marti en el vídeo, con el sentido del humor que la caracteriza. «Porque hace meses que no sos mi novia» confesó Luli entre risas.

“Lourdes es la persona que yo más amo en el planeta tierra, pero tuve un año de mierda el año pasado, muy difícil en lo personal. La relación se tuvo que poner en un segundo plano porque no había manera de sostenerla” admitió. «No había forma de sostener una relación como me hubiera gustado sostenerla, tenerla, ya el usar la palabra ‘sostener’…» reflexionó la youtuber.

“Y fue de ambas partes, porque yo también me empecé a sentir así. Estaba esperando cosas de Martina, que se hacen en una relación, que no me las podía dar porque tenía cosas más importantes que darle bola. Estábamos en otra página” dijo Lourdes.

«La idea era priorizar a Lourdes y priorizarnos a nosotras antes de que exploté. Yo necesito resolver mi vida, mi historia sola sin hacerla cargo a ella de nada ni que tenga que pasar por algo de lo que no es responsable» confesó Benza. «Cuiden su salud mental y a la gente que los rodea, presten atención» agregó.

«Sabemos que van a salir teorías de mierd* a pesar que dijimos que fue una decisión mutua, bueno en realidad no» bromeó González y continuó. «Nos llevamos re bien, no pasó nada, somos las mismas de siempre. Esperamos que Martina pueda resolver sus quilombos internos, yo también los míos y encontrarnos en un futuro» se sinceró.

«Yo la amo a Martina, la amo con todo mi corazón. Para mí todavía sos el amor de mi vida» confesó, mientras comenzaba a llorar. «No llores» dijo Marti mientras la abrazaba. «Nosotras sabemos que nada es para siempre y como tomamos esta decisión ahora quien se sabe lo que va a pasar el día de mañana. Lourdes es la mejor persona de la tierra, siempre lo digo» agregó Benza.

Después de varios abrazos, lágrimas y risas las youtubers cerraron el vídeo diciendo. “No armen teorías imbéciles, me tienen cansada con cada teoría pelotud** que veo” pidió Luli. «Yo creo que el problema fue que nos estábamos ‘dejando’ y Martina, que se animó a plantearlo, lo planteó en el momento justo. (…) Siento que tomamos la decisión justa en el momento justo” agregó.

«Queríamos decirles la verdad y que esta todo bien entre nosotras dos, nos amamos un montón pero a veces el amor no alcanza» afirmó Benza. «Bueno ¿Terminamos?» preguntó Lourdes, haciendo referencia al vídeo. «En efecto, terminamos» dijeron las dos al mismo tiempo, concluyendo el vídeo.