Contó su historia de terror en TikTok y se volvió viral: «sentía que me observaban»

«Me acabo de enterar que, en esta casa donde sentía que me observaban, fallecieron dos personas«: así comenzó Alan Klein su tenebroso relato, en TikTok, que se volvió viral en los últimos días por los detalles que conoció el joven sobre la vivienda que habita.

El muchacho usó su cuenta de TikTok para contar una historia de terror, que lo tuvo como protagonista. «Todo comenzó cuando vino el pintor a casa. Hablé sobre que me sentía observado mientras dormía, desde la otra habitación, y me dice ‘che, pero a vos no te contó Carlos?’…» y ahí empezó el espanto.

La historia de terror de Alan, que compartió en TikTok

Según reveló Alan en su cuenta de TikTok, en el lugar donde habitaba murieron dos personas. «El dueño anterior, antes de que la compre otro, falleció y estuvo muchos días y hasta semanas el cadáver abandonado» indicó el muchacho.

La otra persona, según le contó una vecina, era «mi abuela» quien «vivía hace muchos muchos años acá» y la mujer «había fallecido». «Por eso, habían decidido vender» indicó Alan sobre su traumática experiencia en el departamento donde vive.

«Yo ahora entiendo, fallecieron dos personas» contó Alan sobre su historia de fantasmas, y mostró que en la puerta de la vivienda alguien había puesto una figura de la Virgen María, con la intención de espantar a las almas en pena.

Según indicó Alan, ahora «ya lo solté», pero aseguró que las primeras semanas «era rarísimo» convivir en ese lugar.

¡Escalofriante!