Revelaron el motivo por el Tini Stoessel dejó de seguir a Rodrigo De Paul: ¿El futbolista tiene una pretendiente?

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul tuvieron una relación de un año y medio que fue sumamente mediática. Más allá de los múltiples escándalos que desató su noviazgo, el futbolista y la artista mantuvieron una amistad luego de separarse.

Sin embargo, una decisión que tomó Tini reveló que ya no se esta vinculando con el jugador del Club Atlético de Madrid. La intérprete de «Ni de ti» dejó de seguir a su ex en Instagram. Ahora, el periodista español Roberto Antolín contó en Mitre Live las razones de la cantante para tomar esa decisión.

La versión de Roberto Antolín: «Tini sintió celos al enterarse de esto»

En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, Roberto Antolín afirmó que Tini se enteró de algo que hizo el futbolista en España que la puso celosa.

“Tini lo dejó de seguir a Rodrigo y la gente me pregunta si acá se acabó todo. No, acá no se acabó nada, porque si a vos te da igual Rodrigo no lo dejas de seguir. Ella se ha enfadado con Rodrigo por algo que ocurrió en Ibiza” comenzó a contar Antolín.

“Recibió información desde Ibiza, una persona le contó una historia que tuvo De Paul allí y eso no le gustó nada. Una persona le dijo que él estaba con amigas allí» contó. Además, Roberto contó que Stoessel también bloqueó a su expareja de WhatsApp.

“Tini sintió celos al enterarse de esto y lo deja de seguir a Rodrigo en las redes sociales. Ella sigue enganchada con él y por eso seguían hablando. Lo dejó de seguir y lo bloqueó de WhatsApp” sentenció.

El posible romance del jugador de la Selección Argentina con una mujer española ya había sido adelantado en el programa Socios del Espectáculo, del Trece. Por su parte, los rumores indican que Tini estaría en una relación con Maxi Espíndola, cantante y productor, con quién compartió una amistad durante varios años.