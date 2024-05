El «casamiento» de Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato en el Teatro Colón: El tierno momento de los votos y la «amante» que se opuso

En medio de rumores de compromiso los streamers de Luzu TV, Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato, decidieron casarse en una transmisión en vivo que fue vista por más de 130.000 personas. Sin embargo, la boda fue ficticia: la pareja actuó su casamiento para promocionar la nueva temporada de Bridgerton, serie de Netflix.

En vivo desde el Teatro Colón, con un código de vestimenta inspirado en Inglaterra durante 1830, Peña y Occhiato se dedicaron tiernas palabras y emocionaron a todos. Pero también hubo tiempo para la comedia: Lucas Spadafora se opuso a las nupcias.

«Estar con vos se siente como estar en casa»: Los tiernos «votos» de los novios

Mientras el novio la esperaba en el altar, Flor Jazmín entró con la canción «Perfecta» de Miranda, pero en una versión orquestal. Quien tomó el rol de su padre para llevarla hasta el altar fue el comediante Pachu Peña, haciendo así una broma, ya que ambos tienen el mismo apellido.

"mirarte a los ojos y que me pase todo lo que me pasa y sentirme el tipo más feliz del mundo”

"estar con vos se siente como estar en casa y nada mi amor quiero todo con vos" yo fallecí😭❤️ #BridgertonOcchiamin pic.twitter.com/MVpKl9hukV — vicky🇺🇾. (@cakehouse__) May 31, 2024

Cuando llegó el momento de dar el «si quiero» los novios dijeron sus propios votos, sin embargo, antes de que comenzaran, el personaje «Lula» interpretado por Lucas Spadafora gritó: «¡Yo me opongo!».

«Contale Nico de lo nuestro,dale contale, yo pensé que me amabas, pensé que era amor real ¡Contale cuando me llamabas a la oficina!» gritó Lula mientras se la llevaban arrastrando el «personal de seguridad».

Finalmente, los novios pudieron dedicarse unas palabras y sus discursos emocionaron a los fanáticos de Occhiamín. «Desde que te conocí que nos pasan cosas locas, ganamos un bailando, fuiste la primera persona en la que pensé cuando arrancó Luzu» dijo el conductor de Luzu TV.

«Desde que estamos juntos siento que la vida es una peli y las cosas que nos pasan no puedo creer que nos estén pasando a nosotros» continuó Occhiato.

«Ni en el mayor de los sueños pensé que me iba a pasar esto. Y cuando digo esto primero digo enamorarme como estoy enamorado, mirarte a los ojos y que me pase todo lo que me pasa y sentirme el tipo más feliz del mundo” expresó Nico, haciendo gritar al público.

«Sos una persona que siempre me invita a crecer en todo los aspectos. Te amo, estar con vos se siente como estar en casa y nada mi amor quiero todo con vos» dijo la bailarina.

Los looks de época de los novios

Flor Jazmín fue maquillada por la maquilladora Verónica Luna y peinada por el estilista Mauro Brito. Lució un delicado vestido en color rosa con incrustaciones y atado abajo del pecho, imitando el estilo europeo de 1830. El look lo finalizó con guantes blancos y una corona con brillos.

Por su parte, el novio vistió un elegante traje negro con un cuello blanco de encaje, muy al estilo Bridgerton. Cabe destacar que Nicolás no vio el look final de su pareja hasta que caminó por el altar, algo que lo emocionó mucho.

«Estaba nervioso… No entendemos nada. Es una locura. Se me pasaron muchas cosas por la cabeza, porque no la había visto en realidad. Entonces cuando la vi me mató. Está hermosa» expresó después Occhiato.