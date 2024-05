Damián Kuc contó la historia del primer triple crimen de Cipolletti: «El peor accionar policial y judicial»

Una tarde de noviembre del 1997, tres jóvenes de Cipolletti salieron a caminar en la zona de lo que hoy se conoce como el barrio 12 de septiembre y nunca más volvieron. Se trataba de Verónica Villar (22), María Emilia González (24) y su hermana Paula (17). Dos días más tarde sus cuerpos asesinados fueron encontrados. El caso, conocido como el primer triple crimen de Cipolletti, continúa conmocionando a todo el país de tal manera que el youtuber Damián Kuc publicó un video haciéndose eco del caso en su canal «Historias Innecesarias».

«Domingo 9 de noviembre de 1997, mientras la sociedad se preguntaba quién había matado a Cabezas a principio de año y el gobierno de Menem buscaba privatizar el banco Nación, en Cipolletti estaba a punto de ocurrir no solo uno de los peores crímenes de los que se tenga recuerdo si no que también, uno de los peores accionares policiales y judiciales», así empieza el video del youtuber Damián Kuc.

En el informe de «Historias Innecesarias», el youtuber hace un recorrido por el caso desde la desaparición de las tres chicas hasta la última entrevista que brindó Claudio Kielmasz, único condenado, en 2021.

Algo que se supo y Damián Kuc remarcó fueron las grandes irregularidades que presentó la investigación. Cuando el juez de instrucción del primer triple femicidio de Cipolletti Pablo Iribarren llegó al lugar donde estaban los cuerpos, la escena del crimen ya había sido totalmente manipulada y contaminada.

El responsable del perímetro era el subcomisario de la unidad 69 Luis Seguel. Ambos fueron enjuiciados por mal desempeño de la función pública.

Mirá acá el video del triple crimen de Cipolletti por Damián Kuc en «Historias Innecesarias»:

El recuerdo del hombre que halló el cuerpo de Verónica

Dante Caballero, un hombre que no era policía encontró los cuerpos. El día anterior, el muchacho y su pareja salieron a buscar a las chicas, como cientos de ciudadanos que se organizaron voluntariamente. El 11 de noviembre optó por volver con su perra Ámbar. “Le dije a mi señora que iba a seguir buscando porque quedó una parte que no recorrimos. Habremos hecho un kilómetro y la perra se quedó quieta.

«Me llamó la atención, me miraba a mí y luego hacia un sector y no venía. Entonces bajé y ahí vi un cuerpo, pensé que era alguien durmiendo. Me metí con la perra y era una de las chicas. Estaba boca abajo y con las manos atadas en la espalda. Como que le habían tirado unas paladas de tierras. Era Verónica Villar”, recordó.

Los cuerpos de las hermanas González estaban semienterrados a pocos metros de allí. Dante se dirigió rápidamente hasta la Comisaría 69 (hoy 32 sobre calle Mengelle). Seguel no estaba en la unidad, pero sí permanecía mucha gente, especialmente periodistas.

“Había una chica sola a cargo de la comisaría. Muchos escucharon y se armó un despelote tremendo. Hablé por teléfono con Seguel y nos encontramos en las vías y Circunvalación. Atrás mío ya venían muchos vehículos y ya en la radio comenzó a circular que había aparecido un cuerpo”, contó.