Vero Lozano anuncia los nominados al Martín Fierro en un programa especial: ¿Cuándo es?

Esta semana se conocerán los nominados en una emisión especial de Telefe. Conocé acá cuándo será y quién es el invitado especial.

Vero Lozano anunciará los nominados al Martín Fierro.

Hace instantes, Telefe comunicó que se emitirá un programa especial para anunciar los nominados al Martín Fierro. Conocé cuándo será la trasmisión y cuál es el invitado estelar.

La entrega de los Martín Fierro 2025 se realizará el próximo 29 de septiembre en el Hilton Buenos Aires. La conducción de la fiesta de la televisión estará a cargo de Santiago del Moro y se podrá ver por la pantalla de Telefe.

El canal de las tres pelotas anunció que se emitirá un programa especial de «Cortá por Lozano», donde se conocerán a todos los nominados de la famosa entrega de premios.

La transmisión contará con la conducción de Vero Lozano y la participación de Luis Ventura, presidente de APTRA (Asociación de Periodistas de la Radio y la Televisión Argentina). El reconocido periodista revelará a cada una de las ternas, que premian a las mejores producciones y talentos de 2024.

El programa especial será este martes 9 de septiembre, a las 22, luego del partido de Argentina frente a Ecuador, por las Eliminatorias al Mundial 2026.

La programación de Telefe este martes 9 de septiembre:

  • 20:00: Partido Ecuador vs Argentina
  • 21:45: Post Partido
  • 22:00: Cortá por Lozano – Especial Martín Fierro

MasterChef Celebrity: ¿Quiénes son los participantes y cuándo comenzará?

Una nueva edición de MasterChef Celebrity se acerca. Hace unos días, se conocieron a los 24 integrantes que participarán del reality de cocina.

  • Andy Chango: cantante y compositor
  • Agustín «Cachete» Sierra: actor
  • Esteban Mirol: periodista
  • Momi Giardina: integrante de Nadie Dice Nada (Luzu)
  • Evangelina Anderson: modelo y expareja de Martín Demichelis
  • Emilia Attias: actriz y DJ
  • Luis Ventura: periodista y Presidente de APTRA
  • Maxi López: exfutbolista y expareja de Wanda Nara
  • La Joaqui: cantante
  • Valentina Cervantes: pareja de Enzo Fernández
  • Eugenia Tobal: actriz
  • Marixa Balli: actriz y expanelista de LAM (América TV)
  • Pablito Lescano: cantante y líder de Damas Gratis
  • Diego «Peque» Schwartzman: extenista
  • Claudio «Turco» Husaín: exfutbolista
  • Alex Pelao: influencer y humorista
  • Sofi Martínez: periodista
  • Ian Lucas: youtuber
  • Susana Roccasalvo: periodista
  • Roña Castro: exboxeador
  • Miguel Ángel Rodríguez: actor
  • Chino Leunis: periodista
  • Julia Calvo: actriz
  • Sofia «La Reini» Gonet: influencer

El esperado reality de cocina será conducido nuevamente por Wanda Nara y se verá por Telefe. Por el momento, no hay confirmada una fecha de inicio del reality. Lo único que se sabe es que las grabaciones comenzarán a finales de septiembre y se rumorea que el programa dará inicio en el mes de octubre, luego de que finalice La Voz Argentina.


Martín Fierro

Telefe

Vero Lozano

