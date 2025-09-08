Vero Lozano anuncia los nominados al Martín Fierro en un programa especial: ¿Cuándo es?
Esta semana se conocerán los nominados en una emisión especial de Telefe. Conocé acá cuándo será y quién es el invitado especial.
Hace instantes, Telefe comunicó que se emitirá un programa especial para anunciar los nominados al Martín Fierro. Conocé cuándo será la trasmisión y cuál es el invitado estelar.
Vero Lozano anuncia los nominados al Martín Fierro en un programa especial: ¿Cuándo es?
La entrega de los Martín Fierro 2025 se realizará el próximo 29 de septiembre en el Hilton Buenos Aires. La conducción de la fiesta de la televisión estará a cargo de Santiago del Moro y se podrá ver por la pantalla de Telefe.
El canal de las tres pelotas anunció que se emitirá un programa especial de «Cortá por Lozano», donde se conocerán a todos los nominados de la famosa entrega de premios.
La transmisión contará con la conducción de Vero Lozano y la participación de Luis Ventura, presidente de APTRA (Asociación de Periodistas de la Radio y la Televisión Argentina). El reconocido periodista revelará a cada una de las ternas, que premian a las mejores producciones y talentos de 2024.
El programa especial será este martes 9 de septiembre, a las 22, luego del partido de Argentina frente a Ecuador, por las Eliminatorias al Mundial 2026.
La programación de Telefe este martes 9 de septiembre:
- 20:00: Partido Ecuador vs Argentina
- 21:45: Post Partido
- 22:00: Cortá por Lozano – Especial Martín Fierro
MasterChef Celebrity: ¿Quiénes son los participantes y cuándo comenzará?
Una nueva edición de MasterChef Celebrity se acerca. Hace unos días, se conocieron a los 24 integrantes que participarán del reality de cocina.
- Andy Chango: cantante y compositor
- Agustín «Cachete» Sierra: actor
- Esteban Mirol: periodista
- Momi Giardina: integrante de Nadie Dice Nada (Luzu)
- Evangelina Anderson: modelo y expareja de Martín Demichelis
- Emilia Attias: actriz y DJ
- Luis Ventura: periodista y Presidente de APTRA
- Maxi López: exfutbolista y expareja de Wanda Nara
- La Joaqui: cantante
- Valentina Cervantes: pareja de Enzo Fernández
- Eugenia Tobal: actriz
- Marixa Balli: actriz y expanelista de LAM (América TV)
- Pablito Lescano: cantante y líder de Damas Gratis
- Diego «Peque» Schwartzman: extenista
- Claudio «Turco» Husaín: exfutbolista
- Alex Pelao: influencer y humorista
- Sofi Martínez: periodista
- Ian Lucas: youtuber
- Susana Roccasalvo: periodista
- Roña Castro: exboxeador
- Miguel Ángel Rodríguez: actor
- Chino Leunis: periodista
- Julia Calvo: actriz
- Sofia «La Reini» Gonet: influencer
El esperado reality de cocina será conducido nuevamente por Wanda Nara y se verá por Telefe. Por el momento, no hay confirmada una fecha de inicio del reality. Lo único que se sabe es que las grabaciones comenzarán a finales de septiembre y se rumorea que el programa dará inicio en el mes de octubre, luego de que finalice La Voz Argentina.
