Hace instantes, Telefe comunicó que se emitirá un programa especial para anunciar los nominados al Martín Fierro. Conocé cuándo será la trasmisión y cuál es el invitado estelar.

Vero Lozano anuncia los nominados al Martín Fierro en un programa especial: ¿Cuándo es?

La entrega de los Martín Fierro 2025 se realizará el próximo 29 de septiembre en el Hilton Buenos Aires. La conducción de la fiesta de la televisión estará a cargo de Santiago del Moro y se podrá ver por la pantalla de Telefe.

El canal de las tres pelotas anunció que se emitirá un programa especial de «Cortá por Lozano», donde se conocerán a todos los nominados de la famosa entrega de premios.

La transmisión contará con la conducción de Vero Lozano y la participación de Luis Ventura, presidente de APTRA (Asociación de Periodistas de la Radio y la Televisión Argentina). El reconocido periodista revelará a cada una de las ternas, que premian a las mejores producciones y talentos de 2024.

El programa especial será este martes 9 de septiembre, a las 22, luego del partido de Argentina frente a Ecuador, por las Eliminatorias al Mundial 2026.

La programación de Telefe este martes 9 de septiembre:

20:00: Partido Ecuador vs Argentina

21:45: Post Partido

22:00: Cortá por Lozano – Especial Martín Fierro

MasterChef Celebrity: ¿Quiénes son los participantes y cuándo comenzará?

Una nueva edición de MasterChef Celebrity se acerca. Hace unos días, se conocieron a los 24 integrantes que participarán del reality de cocina.

Andy Chango: cantante y compositor

Agustín «Cachete» Sierra: actor

Esteban Mirol: periodista

Momi Giardina: integrante de Nadie Dice Nada (Luzu)

Evangelina Anderson: modelo y expareja de Martín Demichelis

Emilia Attias: actriz y DJ

Luis Ventura: periodista y Presidente de APTRA

Maxi López: exfutbolista y expareja de Wanda Nara

La Joaqui: cantante

Valentina Cervantes: pareja de Enzo Fernández

Eugenia Tobal: actriz

Marixa Balli: actriz y expanelista de LAM (América TV)

Pablito Lescano: cantante y líder de Damas Gratis

Diego «Peque» Schwartzman: extenista

Claudio «Turco» Husaín: exfutbolista

Alex Pelao: influencer y humorista

Sofi Martínez: periodista

Ian Lucas: youtuber

Susana Roccasalvo: periodista

Roña Castro: exboxeador

Miguel Ángel Rodríguez: actor

Chino Leunis: periodista

Julia Calvo: actriz

Sofia «La Reini» Gonet: influencer

El esperado reality de cocina será conducido nuevamente por Wanda Nara y se verá por Telefe. Por el momento, no hay confirmada una fecha de inicio del reality. Lo único que se sabe es que las grabaciones comenzarán a finales de septiembre y se rumorea que el programa dará inicio en el mes de octubre, luego de que finalice La Voz Argentina.