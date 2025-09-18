Yanina Latorre apuntó contra Marixa Balli tras sus dudas sobre ir a los Martín Fierro con LAM

Yanina Latorre se molestó mucho al escuchar a Marixa Balli decir que no sabe si acudirá a la entrega de los Premios Martín Fierro como parte del equipo de LAM, que fue nominado como Mejor programa periodístico.

«Marixa Balli es una desagradecida»: la fuerte reacción de Yanina Latorre

La ex “angelita” dijo que deberá pedir permiso a Telefe, ya que ahora está contratada por ese canal, a pesar de que a la premiación pueden ir todos los famosos que sean invitados, sin importar la señal para la cual estén trabajando en ese momento.

“No sé por qué Ángel le perdonó la vida. Es una desagradecida a nivel mil puntos. Nos odia. Se fue de LAM porque me odia a mí, a él, a todos”, aseguró Yanina Latorre.

“Ángel le dio la oportunidad de volver a la tele, lo dio todo. Pero habría que explicarle a Marixa, la señora televisión, que el Martín Fierro es la fiesta de la tele. La hace Telefe, tu actual canal, y nadie pide permiso”, continuó la conductora de Sálvese Quien Pueda.

“Marixa, para hacer ese móvil, ¿le pediste permiso a Telefe? Salió en América, salió en LAM ¿Pidió permiso?”, ironizó Yanina.

Lo cierto es que cuando Marixa Balli se fue del programa de Ángel de Brito se especuló que habría sido por un malestar con Yanina Latorre, pero la exvedette lo negó y prefirió irse en paz para encarar el nuevo desafío de formar parte del MarsterChef Celebrity, que conduce Wanda Nara por Telefe.