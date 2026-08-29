MasterChef Celebrity 2026: quiénes son las nuevas figuras que se sumarían al reality más esperado de Telefe

Empieza la cuenta regresiva para la nueva temporada de MasterChef Celebrity, uno de los reality más esperado de Telefe, y poco a poco se van conociendo quiénes podrían ser los famosos que aceptaron el desafío de estar en las cocinas del certamen que una vez más será conducido por Wanda Nara.

Quiénes son las nuevas figuras que se sumarían a MasterChef Celebrity

En el programa SQP, de América TV, se realizó un repaso en las últimas horas de la lista de convocados y uno de los panelistas, Nico Peralta, sumó novedades que hasta ahora no habían trascendido.

De acuerdo a lo manifestado, la lista de confirmados para formar parte de MasterChef Celebrity 2026 se compone de la siguiente manera:

Lizy Tagliani

La China Ansa

Grego Rossello

Luck Ra

L-Gante

Pablo Giralt

Marta Fort

Cuando Nico Peralta terminó de leer la lista, también se hizo mención de Gimena Accardi, y fue Yanina Latorre quien aportó: “Lo acaba de confirmar Calabró en El Observador”.

Pero la lista de convocados a MasterChef Celebrity ya tiene sus bajas como sería el caso de Dalma Maradona que tenía intenciones de participar, pero surgió un problema logístico: tiene un viaje programado y pese a que planteó la posibilidad de sumarse una vez que regresara, la producción de Telefe no aceptó.

Grego Rosello confirmó su participación en MasterChef Celebrity

Grego Rossello fue uno de los últimos participantes confirmados de manera oficial. Para anunciar su incorporación al reality, el influencer salió al aire en vivo desde Londres durante una emisión de Cortá por Lozano (Telefe).

“Me tomé unas breves vacaciones antes de arrancar en MasterChef Celebrity. Estoy muy contento”, expresó.

En la misma entrevista, admitió que parte desde cero en materia gastronómica: “Soy horrible en la cocina, no sé hacer ni un huevo revuelto”. Sin embargo, aclaró que ya comenzó a prepararse de forma intensiva: “Me enteré hace dos o tres semanas y desde entonces estuve estudiando todos los días. Le estoy poniendo muchas ganas para que me vaya bien”, aseguró.

El participante también se refirió a su predisposición frente a las devoluciones del jurado: “El año pasado hice las reacciones en vivo del programa y entendí que el que se enoja, pierde. Así que voy a ir con muy buena onda a darlo todo”. De aquella experiencia como espectador, el influencer rescató varios aprendizajes prácticos: “Darle importancia a las salsas, tamizar los purés, emplatar de forma agrupada y no errarle a la elección de la vajilla”, enumeró cuando le preguntaron qué herramientas sumó.

A la espera del casamiento civil de un amigo -y mientras ensaya recetas en la casa que alquiló en Inglaterra-, concluyó con optimismo: “Me tengo fe. Voy a aprender y, si me llevo algo de esto, buenísimo”.