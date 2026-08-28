Escándalo con el padre de Tini Stoessel: Alejandro agredió a piedrazos a periodistas que esperaban fuera de su casa

El escándalo que rodea a Tini Stoessel sumó un nuevo capítulo y sus familiares apuntaron directamente contra los medios. En medio de la polémica por la auditoría a las ganancias de la artista, que expuso que su padre y exmánager Alejandro Stoessel es el único con acceso directo a los fondos, el empresario volvió a centrarse en el conflicto al reaccionar de forma violenta con los periodistas que esperaban fuera de su domicilio.

Tensión entre la prensa y la familia de Tini Stoessel: el ataque que denunciaron los cronistas

Un grupo de cronistas se acercó a la propiedad donde el empresario reside en San Isidro para buscar una declaración sobre las versiones que lo involucran. Sin embargo, la presencia de la prensa generó un tenso momento.

De acuerdo con las imágenes que compartieron en DDM, emitido por América TV, el exmánager y padre de la cantante fue visto lanzando piedras a los periodistas que se encontraban esperándolo dentro de un auto.

Sobre la actitud de Alejandro Stoessel, la conductora Mariana Fabbiani opinó: «Me sorprende muchísimo porque, conociéndolo, para hacer eso debe estar desesperado». En esa misma línea, el periodista Martín Candalaft señaló que «no hay duda de que era él, porque lo vieron».

Horas antes del episodio, la madre de Tini, Mariana Muzlera, se comunicó con Daniel Ambrosino para defender a su expareja de las versiones mediáticas. “Alejandro es el mejor papá del mundo y, como profesional, no creo que haya otro igual. No existe un tipo más honesto; es un tipo impecable, con valores, ética y moral indiscutible. Lo digo yo que lo conozco desde los 17 años”, sostuvo en diálogo con el periodista en el programa Intrusos.

Luego de los incidentes, Muzlera publicó imágenes de los cronistas y adelantó que iniciarán acciones legales. “Hay un bolu… en la puerta de nuestra casa, invadiendo nuestra privacidad, cometiendo un delito que se llama violación de domicilio”, expresó en sus redes sociales.

“Vamos a tomar las medidas que correspondan contra este señor que ya sabemos quién es y contra el medio o los medios que nuestro abogado nos diga”, advirtió Muzlera, quien en otra publicación tildó de «nefastos» a los integrantes del equipo de DDM.