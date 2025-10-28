ESCUCHÁ RN RADIO
MasterChef Celebrity: qué participante se salvó de la gala de eliminación

Solo un concursante pudo destacar y salvar su lugar en la competencia por una semana más.

Redacción

MasterChef Celebrity volvió a encender sus hornallas este lunes, tras varios días sin poder emitirse. Los participantes probaron su suerte en la cocina con un curioso desafío propuesto por el jurado, con una vinculación a su conductora Wanda Nara: preparar un plato típico de Turquía.

Kebab, lahmacun y más: el desafío turco que marcó el regreso de MasterChef Celebrity

En esta oportunidad, Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui le pidieron a los concursantes que preparen cuatro clásicos de la cocina turca: kebab de cordero, yaprak sarma, lahmacun y mam bayld. 

De manera aleatoria, ‍Sofía “La Reini” Gonet, La Joaqui, Sofía Martínez, Emilia Attias, Cachete Sierra, Esteban Mirol, Julia Calvo, Miguel Ángel Rodríguez, Claudio “El Turco” Husaín y Maxi López pulieron técnicas nuevas y cocinaron con ingredientes exóticos para definir que participante se salva de la gala de eliminación.

Finalmente, el jurado tomó su decisión y eligió que quien se lleva el delantal blanco fue Emilia Attias.


Temas

MasterChef Celebrity

