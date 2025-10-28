Los participantes de MasterChef Celebrity se posicionaron frente al escándalo del Wandagate: “Somos team…”

El lunes por la noche, Wanda Nara volvió a conducir MasterChef Celebrity tras varios días sin trasmitirse por la pantalla de Telefe y sorprendió a los participantes con un set ambientado como Turquía, país europeo en el cual vivió durante unos años junto a su ex pareja, Mauro Icardi.

“Me asusté, de esta noche turca es lo único que me faltaba”: el divertido comentario de Wanda Nara en MasterChef

“Me encanta, ¿dónde viajamos?”, le pregunto inocentemente al jurado Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui.

Ante la insólita pregunta, los chefs ironizaron con su respuesta: “¿A dónde te parece? ¿No te trae recuerdos?”, le dijo Martitegui.

Una vez ingresados los participantes, el jurado los desafío a realizar un plato típico de la cultura turca, haciendo énfasis en la importancia de ejecutar correctamente el pan pita.

Jugando con las palabras, Miguel Ángel interrumpió a Martitegui y le dijo: “Porque no somos Team PanPita, somos Team Wanda”.

“Me asusté, de esta noche turca es lo único que me faltaba”, lanzó con humor la conductora.