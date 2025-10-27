Hubo cambios en MasterChef Celebrity 2025: ¿para cuándo programaron la gala de eliminación?

Este lunes 27 de octubre no se llevó a cabo la esperada gala de eliminación en MasterChef Celebrity Argentina 2025. Sin embargo, uno de los famosos deberá despedirse de la competencia muy pronto: la producción de Telefe confirmó que la gala se reprogramó para este martes 28 de octubre, debido a dos eventos que captaron la atención del público: las elecciones legislativas 2025 y el miércoles pasado el partido por Copa Libertadores entre Racing y Flamengo.

Mientras tanto, los participantes vivieron una “última chance” especial, con una consigna internacional que los sacó de su zona de confort: preparar un plato de comida turca.

MasterChef Celebrity: una noche turca en las cocinas más famosas

La jornada contó con la presencia de Claudio “El Turco” García, exfutbolista y figura muy querida por el público, quien regresó al programa como invitado especial. Su participación se dio en el marco del episodio número 9 de esta cuarta temporada, cuya temática fue precisamente la gastronomía turca.

“Necesitamos a un especialista, se van a morir. Viene directo de Turquía”, bromeó Damián Betular al presentar al invitado, entre risas de los concursantes.

García, quien fue el octavo eliminado de la primera edición de MasterChef Celebrity (2020-2021), recordó algunas de sus anécdotas más divertidas del certamen. Incluso mencionó el episodio en el que Germán Martitegui lo fulminó por hacer mollejas con caviar: “Era el plato más caro del mundo”, recordó entre carcajadas.

Qué dijo el Turco García al volver a MasterChef Celebrity

El exjugador de Racing, Huracán y la Selección Argentina aseguró que su paso por el reality marcó un antes y un después en su vida.

“Soy un agradecido de MasterChef porque fue un antes y un después. Cuando dejé el fútbol, me conocía gente de 30 años para arriba, y a partir de ahí me empezaron a conocer chicos”, comentó emocionado.

Durante su regreso, García presentó diez recetas de cuatro platos tradicionales turcos: kebab de cordero, yaprak sarma, lahmacun e imam bayıldı. Cada participante recibió una receta distinta para reproducir.

Con humor, el exfutbolista confesó que le dio la receta más difícil a Claudio “Turco” Husaín:

“Es turco y se la tiene que bancar”, bromeó, ya que el exdefensor sí tiene ascendencia turca, a diferencia de él, que solo lleva el apodo.

Quienes fueron los famosos que participaron de esta gala de MasterChef Celebrity

Los famosos que debieron cocinar en la “noche de última chance” fueron Sofía “La Reini” Gonet, La Joaqui, Sofía Martínez, Emilia Attias, Cachete Sierra, Esteban Mirol, Julia Calvo, Miguel Ángel Rodríguez, Claudio “Turco” Husaín y Maxi López. Solo uno de ellos podrá salvarse de la gala de eliminación.

Durante el programa, Emilia Attias contó que había visitado Turquía y se inspiró en su experiencia allí, mientras que Husaín admitió que su relación con ese país se limita al apodo. Maxi López, por su parte, recordó que viajó varias veces a Estambul para visitar a sus hijos cuando Wanda Nara vivía en ese país, algo que sorprendió a la conductora: “¡Me había olvidado de eso!”, reconoció entre risas.

Emilia fue la única salvada de la noche y presenciará la gala de eliminación desde el balcón.

Los secretos de la cocina turca según el jurado

Los chefs Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui destacaron que la gastronomía turca combina influencias de la cocina árabe, griega, persa y balcánica, producto de la expansión del antiguo Imperio Otomano.

Entre los ingredientes más representativos se encuentran el cordero, la carne vacuna, el cilantro, la menta, el perejil, el comino, el ají molido, la canela y el cardamomo.