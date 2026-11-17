MasterChef Celebrity 2026 entra en una etapa cada vez más exigente y la competencia comienza a mostrar qué participantes tienen mayores posibilidades de avanzar. Con desafíos que ponen a prueba la creatividad, la técnica y la capacidad para trabajar bajo presión, los famosos buscan conquistar al jurado y evitar las temidas galas de eliminación.

En la emisión del lunes 16 de noviembre, Marta Fort se convirtió en una de las grandes protagonistas al conseguir un lugar en el balcón, mientras que Rocío Robles también recibió elogios por su preparación, aunque no logró salvarse.

Según informó Telefe, ambas participantes presentaron los mejores platos de la noche. Sin embargo, la decisión final de Damián Betular, Maru Botana y Dolli Irigoyen dejó a nueve famosos en riesgo de abandonar el certamen.

MasterChef Celebrity 2026: Marta Fort y Rocío Robles sorprendieron al jurado

La séptima semana de competencia tuvo una nueva Noche de Última Chance, con una consigna particular: los participantes debían preparar un plato libre, dulce o salado, que incluyera yogur como ingrediente obligatorio.

Además, la producción incorporó un desafío físico con la participación especial de Sol Pérez, quien supervisó diferentes ejercicios que los famosos debieron realizar mientras cocinaban.

La exigencia obligó a los concursantes a organizar sus tiempos y mantener la concentración durante los 60 minutos disponibles.

Entre todas las preparaciones, dos consiguieron destacarse especialmente.

Marta Fort presentó un salmón apanado con costra de pistacho, acompañado por coliflor, hongos salteados y yogur con eneldo.

Por su parte, Rocío Robles apostó por una torta vasca con crema de menta y salsa de frutilla, una propuesta dulce que también recibió una valoración positiva.

Finalmente, el jurado eligió a Marta Fort, quien consiguió evitar la próxima gala de eliminación.

El resultado posiciona a ambas como dos de las participantes que mejor resolvieron el último desafío, aunque todavía es temprano para considerarlas favoritas definitivas a ganar el reality.

Los nueve participantes que quedaron en riesgo de eliminación

Después de la última gala, nueve famosos deberán volver a cocinar para defender su continuidad en MasterChef Celebrity.

Los participantes que enfrentarán la próxima eliminación son:

Campi

Pablo Migliore

Pablo Giralt

Julieta Poggio

Karina Mazzocco

Josefina “China” Ansa

Hernán “Mala Fama” Coronel

Rocío Robles

Edith Hermida

La presencia de Rocío Robles entre los participantes en riesgo es una de las particularidades de esta instancia: pese a haber presentado uno de los platos más elogiados, no consiguió el único lugar disponible en el balcón.

En cambio, Marta Fort podrá observar la próxima eliminación sin tener que cocinar.

Quiénes se perfilan como favoritos para avanzar en MasterChef Celebrity

Aunque todavía no existe una clasificación oficial de favoritos, las últimas devoluciones del jurado permiten identificar a algunos participantes que atraviesan un buen momento.

Marta Fort aparece entre los nombres destacados después de conseguir la mejor evaluación de la última gala. Su plato combinó una proteína principal, una cobertura crocante y diferentes acompañamientos.

Rocío Robles también demostró recursos en la pastelería, una disciplina que suele exigir precisión en las cantidades, las temperaturas y los tiempos de cocción.

Sin embargo, un buen resultado no garantiza la permanencia. La dinámica del programa obliga a los participantes a adaptarse a consignas diferentes en cada emisión.

Por eso, más allá de las actuaciones individuales, la regularidad y la capacidad para resolver imprevistos serán fundamentales durante las próximas semanas.

Quiénes fueron eliminados de MasterChef Celebrity 2026

Hasta el 17 de noviembre, los famosos que quedaron fuera de la competencia son:

Pachu Peña

Paula Trapani

Morena Beltrán

Alejandro Lerner

Diego Ramos

Julieta Nair Calvo

Las eliminaciones fueron modificando el grupo de participantes y aumentando la presión sobre quienes continúan en carrera.

Con menos competidores, cada error adquiere mayor importancia y las devoluciones del jurado se vuelven decisivas.

Cómo sigue MasterChef Celebrity y cuándo será la próxima eliminación

La próxima gala de eliminación está prevista para el domingo 22 de noviembre, cuando los nueve participantes que recibieron el delantal negro deberán enfrentarse a un nuevo desafío culinario.

El jurado evaluará sus preparaciones y decidirá quién abandona el programa.

Mientras tanto, la competencia continuará con nuevas pruebas que permitirán a los famosos conseguir beneficios y asegurar su permanencia.

MasterChef Celebrity se emite por Telefe, de domingo a jueves a las 22:15, con la conducción de Wanda Nara.

MasterChef Celebrity mantiene su liderazgo en el rating

La competencia gastronómica también continúa mostrando buenos resultados de audiencia.

De acuerdo con datos de Kantar IBOPE difundidos por Noticias Argentinas, la emisión del lunes 16 de noviembre promedió 12,3 puntos de rating y alcanzó un pico de 13,6 puntos.

Con estos números, el programa se mantuvo entre los contenidos más vistos de la televisión abierta argentina.

La combinación de famosos, desafíos culinarios y eliminaciones sigue siendo uno de los principales atractivos del formato.

Con Marta Fort salvada, Rocío Robles en riesgo y nueve participantes obligados a defender su lugar, la próxima eliminación promete modificar nuevamente el panorama de MasterChef Celebrity 2026.