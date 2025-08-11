La Voz Argentina: uno por uno, así quedaron compuestos los equipos para los knockouts
Este lunes comienzan los knockouts en La Voz Argentina 2025. Conocé acá cómo está compuesto cada equipo y todos los detalles del reality.
Este domingo terminaron las batallas de La Voz Argentina 2025. De esta forma, comienza la tercera etapa del reality show musical: los knockouts. Conocé acá cómo está compuesto cada equipo.
La Voz Argentina: uno por uno, así quedaron compuestos los equipos para los knockouts
Este lunes comienza una nueva etapa en La Voz Argentina 2025: los knockouts. En total quedan 73 participantes en el reality que buscarán ser el gran vencedor. Cada equipo tiene 18 artistas, a excepción del Team Lali, que tiene 19.
En esta tercera etapa, dos participantes se vuelven a enfrentar en el escenario. Allí, cada uno interpreta una canción a elección. Luego, el coach deberá elegir quién continúa en la competencia. Al igual que en las batallas, cada equipo podrá «robar» hasta dos artistas.
En los knockouts, cada jurado estará acompañado de un co-coach, que por primera vez en la historia de la competencia, estará en el escenario: Los co-coachs serán:
- Soledad Pastorutti será acompañada por el Chaqueño Palavecino.
- Lali Espósito será acompañada por Zoe Gotusso.
- Luck Ra será acompañado por Cazzu.
- Miranda! será acompañado por Emmanuel Horvilleur.
La Voz Argentina: los integrantes del Team Soledad
Soledad Pastorutti va en busca de su cuarto título en La Voz Argentina 2025. La santafesina tiene en su equipo a un artista neuquino y una cantante rionegrina. Estará acompañada por el Chaqueño Palavecino en los knockouts.
Los 18 integrantes del Team Soledad:
- Rogelio Posat
- Mía Frankel
- Gustavo Rosales
- Luis González
- Iván Borda (robado del Team Lali)
- Mauricio Tarantola y Agustín Carletti
- Violeta Lemo
- Ezequiel Montagnino
- Joaquín Martínez (Zapala)
- Leandro Romano
- Celeste López (Catriel)
- Milagros Amud
- Enrique y Tomás Olmos
- Iván Horrocks
- Milena Salamanca
- Agustín Isasmendi
- Eduardo Desimone (robado del Team Luck Ra)
- Rocío González
La Voz Argentina: los integrantes del Team Lali
Lali Espósito quiere ganar por primera vez el reality show musical. En sus filas cuenta con Oscar Burgos, el policía retirado de Junín de los Andes, que fue «robado» del Team Soledad en las batallas. En los knockouts estará junto a Zoe Gotusso.
Vale aclarar que la artista pop tiene un participante más en su equipo, ya que hizo tres «robos» en las batallas. A causa de esto, deberá eliminar a un artista más en los knockouts.
Los 19 integrantes del Team Lali:
- Jaime Muñoz
- Óscar Burgos (Junín de los Andes) (robado del Team Soledad)
- Lola Kajt
- Alan Lez
- Iara Lombardi
- Aimel Salí
- María Bernad
- Giuliana Piccioni
- Valentina Otero (robada del Team Miranda!)
- Gabriel Franchelli
- Laila Speciale
- Rafael Morcillo
- Santiago Maluéndez (robado del Team Miranda!)
- Valentino Rossi
- Lucas Rivanedeira
- Juana Falcao
- Jerónimo Romero
- Lucio Casella
- Ambrosio Cantú
La Voz Argentina: los integrantes del Team Luck Ra
Luck Ra participa por primera vez de la competencia, pero tratará de dar la gran sorpresa y ganar La Voz Argentina 2025. La co-coach que lo acompañará será Cazzu.
Los 18 integrantes del Team Luck Ra:
- Lucía Lencina
- Mateo Pintor
- Camila Rizo
- Pablo Galve
- Leonel Alegre (robado del Team Miranda!)
- Lucas Barros
- Thomas Dantas
- Federico Mestre
- Poppo Rigoli
- Nathalie Cajigal
- Avril Areste
- Melanie Rosales
- Jaqueline Medina
- Nicolás Behringer
- Emma Roach
- Francisco “Kakush” González (robado del Team Lali)
- León Belmonte
- Nicolás Armayor.
La Voz Argentina: los integrantes del Team Miranda!
El dúo Miranda! tratará de ganar la competencia en su segunda participación. Con grandes artistas y el acompañamiento de Emmanuel Horvilleur, buscarán llegar lo más lejos posible.
Los 18 integrantes del Team Miranda!:
- Federico Caravatti
- Tomás Guzmán
- Benjamín Depasquali
- Pablo Cuello (robado del Team Lali)
- Ámbar Carrizzo
- Josué Cordero
- Lisandro Domínguez
- Nadin Chantal
- Sofía Verna
- Alexia Vázquez
- Martín Guerrero (robado del Team Soledad)
- Juan Pablo Orlando
- Emiliano Villagra
- Abril Robledo
- Eugenia Rodríguez
- Ximena Padilla
- Franca Castro Videla
- Tiziana Minotti
Comentarios