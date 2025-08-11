Este domingo terminaron las batallas de La Voz Argentina 2025. De esta forma, comienza la tercera etapa del reality show musical: los knockouts. Conocé acá cómo está compuesto cada equipo.

La Voz Argentina: uno por uno, así quedaron compuestos los equipos para los knockouts

Este lunes comienza una nueva etapa en La Voz Argentina 2025: los knockouts. En total quedan 73 participantes en el reality que buscarán ser el gran vencedor. Cada equipo tiene 18 artistas, a excepción del Team Lali, que tiene 19.

En esta tercera etapa, dos participantes se vuelven a enfrentar en el escenario. Allí, cada uno interpreta una canción a elección. Luego, el coach deberá elegir quién continúa en la competencia. Al igual que en las batallas, cada equipo podrá «robar» hasta dos artistas.

En los knockouts, cada jurado estará acompañado de un co-coach, que por primera vez en la historia de la competencia, estará en el escenario: Los co-coachs serán:

Soledad Pastorutti será acompañada por el Chaqueño Palavecino .

será acompañada por el . Lali Espósito será acompañada por Zoe Gotusso .

será acompañada por . Luck Ra será acompañado por Cazzu .

será acompañado por . Miranda! será acompañado por Emmanuel Horvilleur.

La Voz Argentina: los integrantes del Team Soledad

Soledad Pastorutti va en busca de su cuarto título en La Voz Argentina 2025. La santafesina tiene en su equipo a un artista neuquino y una cantante rionegrina. Estará acompañada por el Chaqueño Palavecino en los knockouts.

Los 18 integrantes del Team Soledad:

Rogelio Posat

Mía Frankel

Gustavo Rosales

Luis González

Iván Borda (robado del Team Lali)

Mauricio Tarantola y Agustín Carletti

Violeta Lemo

Ezequiel Montagnino

Joaquín Martínez (Zapala)

Leandro Romano

Celeste López (Catriel)

Milagros Amud

Enrique y Tomás Olmos

Iván Horrocks

Milena Salamanca

Agustín Isasmendi

Eduardo Desimone (robado del Team Luck Ra)

Rocío González

La Voz Argentina: los integrantes del Team Lali

Lali Espósito quiere ganar por primera vez el reality show musical. En sus filas cuenta con Oscar Burgos, el policía retirado de Junín de los Andes, que fue «robado» del Team Soledad en las batallas. En los knockouts estará junto a Zoe Gotusso.

Vale aclarar que la artista pop tiene un participante más en su equipo, ya que hizo tres «robos» en las batallas. A causa de esto, deberá eliminar a un artista más en los knockouts.

Los 19 integrantes del Team Lali:

Jaime Muñoz

Óscar Burgos (Junín de los Andes) (robado del Team Soledad)

Lola Kajt

Alan Lez

Iara Lombardi

Aimel Salí

María Bernad

Giuliana Piccioni

Valentina Otero (robada del Team Miranda!)

Gabriel Franchelli

Laila Speciale

Rafael Morcillo

Santiago Maluéndez (robado del Team Miranda!)

Valentino Rossi

Lucas Rivanedeira

Juana Falcao

Jerónimo Romero

Lucio Casella

Ambrosio Cantú

La Voz Argentina: los integrantes del Team Luck Ra

Luck Ra participa por primera vez de la competencia, pero tratará de dar la gran sorpresa y ganar La Voz Argentina 2025. La co-coach que lo acompañará será Cazzu.

Los 18 integrantes del Team Luck Ra:

Lucía Lencina

Mateo Pintor

Camila Rizo

Pablo Galve

Leonel Alegre (robado del Team Miranda!)

Lucas Barros

Thomas Dantas

Federico Mestre

Poppo Rigoli

Nathalie Cajigal

Avril Areste

Melanie Rosales

Jaqueline Medina

Nicolás Behringer

Emma Roach

Francisco “Kakush” González (robado del Team Lali)

León Belmonte

Nicolás Armayor.

La Voz Argentina: los integrantes del Team Miranda!

El dúo Miranda! tratará de ganar la competencia en su segunda participación. Con grandes artistas y el acompañamiento de Emmanuel Horvilleur, buscarán llegar lo más lejos posible.

Los 18 integrantes del Team Miranda!: