La Voz Argentina: Joaquín Martínez, de Neuquén, sigue en carrera tras ser robado por el Team Miranda!

En una noche cargada de sensaciones en La Voz Argentina, Joaquín Martínez, el joven cantante de Zapala, Neuquén, logró mantenerse en competencia gracias a un “robo” estratégico del Team Miranda.

Joaco Martínez se presentó en la instancia de Knockouts interpretando “Corazón Americano” de Jorge Rojas, también nacido en Neuquén. Su contrincante fue Milagros Gerez, oriunda de San Miguel, Buenos Aires, quien interpretó “Cuando llora mi guitarra”, el clásico popularizado por el Chaqueño Palavecino.

Joaquín Martínez de Neuquén sigue en La Voz Argentina tras una estupenda presentación

Ambos forman parte del Team Soledad y recibieron previamente indicaciones de La Sole y del Chaqueño Palavecino, quien la acompaña como coach en esta etapa del certamen.

¡Se picó todo! 🥊 Dos equipos lo quisieron robar y el tuvo que elegir 🙌🏻

🚀 #LaVozArgentina con Nico Occhiato por Telefe 📺 También en HBO MAX pic.twitter.com/jSOObo7FaZ — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) August 12, 2025

El jurado no escatimó en elogios: “Es como si hubieses nacido para cantar”, dijo Cazzu sobre Milagros; mientras que sobre Joaquín expresó: “Te vi y vi Latinoamérica atrás tuyo. Sos increíble”.

Lali, por su parte, definió a Joaco Martínez como “una voz del pueblo” y destacó: “Tu voz es familia para cualquiera de nosotros”. Incluso Emmanuel Horvilleur bromeó con su faceta empresarial: “Me pongo en modo empresario y armo el Poncho Palooza, los llevo a los dos y la rompen toda”.

Finalmente, Soledad tomó su decisión: “Me identifico con los dos, pero me voy a guiar por lo que me han dicho mis compañeros. Me voy a quedar con Milagros”.

Sin embargo, antes de abandonar el escenario, Joaquín fue sorprendido por la doble oferta de “robo” de Lali y del Team Miranda (Ale Sergi y Juliana Gatas).

El zapalino eligió sumarse al equipo de Miranda, ante la sonrisa de Nico Occhiato, quien comentó: “Le estaba gustando a Miranda”. Con esta jugada, Joaquín Martínez continúa su sueño en La Voz Argentina y ahora se prepara para una nueva etapa bajo el liderazgo del carismático dúo.

Así fue la presentación de Joaco Martínez en los Knockouts de La Voz Argentina