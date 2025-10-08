Matías Bertolotti protagonizó una gran polémica por un lamentable comentario en contra de la Peregrinación de Luján, cuando se encontraba dando los datos del clima del lunes.

Matías Bertolotti generó polémica por sus dichos sobre la Peregrinación a Luján y redobló la apuesta en redes

“Lo de la Peregrinación a Luján es denigrante, lo que hicieron, ¿no? Es terrible. Cuando les importa nada con tal de que ‘la fe me va a salvar’. ¿Ustedes vieron a la gente caminando con el agua por las rodillas de la tormenta severa que se arrejetó en la madrugada del domingo en determinados lugares de Gran Buenos Aires? Difícil”, comentó en TN.

Su comentario fue muy castigado en redes, quienes cuestionaron como el meteorólogo se refirió a la fe y a los fieles que participaron de la convocatoria.

Lejos de arrepentirse por sus polémicos dichos, el meteorólogo redobló la apuesta en sus redes y le contestó a quienes lo criticaron.

«VUELVO A DECIR LO MISMO… una creencia NO PUEDE ESTAR ENCIMA DE UNA ALERTA NARANJA… la caminata nocturna se tenía que SUSPENDER por los peligros… se inundó, hubo gente con hipotermia y un rayo podría haber generado un desastre… igual los insultos me los paso por los..», respondió a una cuenta que levantó el corte de su comentario.

En Instagram, uno usuario le dejó un mensaje criticando su lamentable comentario: “Tenes que respetar la fe de las personas. No lo podes llamar denigrante! Tu comentario estuvo de más”.

Pero no obtuvo una positiva de parte de Bertolotti, quien nuevamente ratificó su opinión: “@danivbarrios 100% banco lo que digo pero ya fue… si alguna vez tienen una tragedia climática por creencias y no respetar UNA ALERTA NARANJA… no quiero UNA QUEJA EH.. al velorio con la frente alta... saludos”.