Matías Martin encaró a un cronista por el escándalo entre su hijo y Chiche Gelblung

La polémica que surgió por un comentario de Luca Martin sobre la edad de Chiche Gelblung terminó escalando a un enfrentamiento entre periodistas.

Lo que empezó como un error al aire se transformó en un debate nacional sobre el trato hacia los hijos de figuras del medio, mientras algunos tildaron a Luca de desubicado, otros remarcaron que se trató de un tropiezo dentro de su incipiente carrera.

Fuerte cruce entre periodistas: Matías Martin defendió a su hijo Luca tras la polémica con Chiche Gelblung

Entre las críticas más duras se encuentra la de Eduardo Feinmann, quien aprovechó la situación para cuestionar también a los padres del joven.

En ese contexto, Matías Martin decidió defender a su hijo y reconoció que Luca había hablado de más, pero también subrayó que recibió una reacción “feroz” y desmedida.

Todo ocurrió mientras daba una nota a Puro Show, donde el cronista le mencionó que Chiche habría calificado a Luca de “pelotudo”.

La respuesta de Matías fue inmediata: “No, dijo como diez veces que no había sido nada y el notero insistió hasta que dijo eso”, sostuvo con firmeza.

En ese momento, el periodista Juani Martínez, autor de la nota a Chiche, se identificó y aclaró que él sólo había recogido la declaración.

Matías, visiblemente molesto, lo contradijo: “Lo buscaste. Vos lo buscaste y lo sabés”, lanzó casi a los gritos antes de subir a su auto para retirarse y dar por terminado el intercambio.

Más allá del enojo, Martin dejó clara su postura sobre el episodio y afirmó que Luca “se fue largo” con el comentario, pero insistió en que lo apoya incondicionalmente: “Estoy con mi hijo a muerte”.

También señaló que cualquier conflicto que surja con colegas prefiere resolverlo en persona y sin convertirlo en contenido mediático: “Yo los resuelvo personalmente, ni por las redes ni a través de los medios. La cuestión personal, con los que se pasaron de la raya, la resuelvo personalmente”.

Para Matías Martin, el foco del problema va más allá del comentario inicial y tiene relación con el trato que reciben los hijos de figuras públicas: “Mi hijo se equivoca en algo y los que lo atacan pasan cien veces la raya de lo que hizo él. Hay algo que tiene que ver con ser hijo de que me parece totalmente exacerbado, injusto, cruel e innecesario”.