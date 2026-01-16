La fuerte reacción de Dupláa y Echarri tras el exabrupto de Feinmann contra Luca Martin

Luego de las declaraciones que Luca Martin realizó sobre Chiche Gelblung hablando de su edad, Eduardo Feinmann reaccionó con un durísimo descargo que generó un fuerte repudio y motivó la inmediata respuesta de Nancy Dupláa, quein salió a defender públicamente a su hijo, al igual que Pablo Echarri, el marido de la actriz.

Todo comenzó cuando, en su rol de panelista de Bendita TV, Luca Martin intentó hacer una humorada vinculada a la edad de Chiche Gelblung, pero el comentario fue considerado desubicado y provocó una ola de críticas en redes sociales, donde varios usuarios y figuras públicas manifestaron su rechazo. Entre ellos, Eduardo Feinmann fue uno de los más vehementes.

Comentario en Bendita, reacción viral: Feinmann arremetió y Dupláa defendió a Luca Martin

Visiblemente indignado por lo que consideró una falta de respeto de Luca Martin hacia Chiche Gelblung, Feinmann lanzó un mensaje cargado de insultos: “¿Quién es este pelotudo e irrespetuoso?” y agregó: “Cuando hay un ADN de mierda, cuando los genes son una mierda, nacen seres de mierda. Este Luca Martin es un claro ejemplo”.

Horas más tarde, el periodista modificó su postura y ajustó su descargo para focalizar sus críticas exclusivamente en Nancy Dupláa. “De tal palo tal astilla. Esta astilla es del palo llamado Nancy Dupláa. Se crió con lo peor de esa mujer, con malos ejemplos y faltas de respeto. Nada tiene que ver Matías Martin, un gran tipo, con grandes valores”, escribió.

Nancy Dupláa fue la primera en responder y, a través de su cuenta de X, citó el mensaje de Feinmann y, con un tono sereno, escribió: “Gran madera la de Luca: sensible, empático, buen hijo, buen amigo… va a aprender a manejar mejor su lengua y estaremos para ayudarlo”.

Quien también se sumó al cruce fue Pablo Echarri. Desde la misma red social, el actor decidió enfrentar al periodista con un mensaje de tono más filoso, respaldando públicamente a su esposa y al hijo de ella: “Che, cagón. Vivió más de 20 años conmigo el chico. ¿No tenés nada para decirme?, ¿O solo vigilanteás mujeres?”.

Pero Feinmann le respondió: «Parece que no le enseñaste respeto, Echarri. Sobre todo respeto a los mayores. Vos siempre defendiendo corruptos y ladrones. Pablo Echarri, te callaste la boca 4 años con el Vacunatorio Vip, con el robo de vacunas, con el 1.000% de inflación acumulada, con el 42% de pobreza y con el 70% de niños pobres, ¿Y ahora venís a hablar? ¿Dónde estabas escondido? Cierto. Dijo que había que fingir demencia. ¿Qué valores podes enseñar?».