Natalia Graciano volvió a apostar al amor y sorprendió a sus seguidores con una romántica fotografía desde París. A casi tres años de su separación de Matías Martin, la modelo se mostró muy cerca del cirujano plástico Daniel Mendiondo, con quien ya había mantenido una relación en 2024. La publicación rápidamente generó repercusión, aunque hubo un detalle que terminó robándose todas las miradas.

Según informó PrimiciasYa este martes 17 de noviembre de 2026, la modelo retomó su vínculo sentimental con Mendiondo después de una breve relación que habían mantenido dos años atrás. Pero la sorpresa llegó cuando Matías Martin reaccionó a la fotografía de su exesposa con su nueva pareja, un gesto que no pasó inadvertido entre los seguidores de ambos.

Natalia Graciano volvió con Daniel Mendiondo: quién es el hombre que la acompaña

Después de mantener un perfil bajo sobre su vida sentimental, Natalia Graciano decidió compartir una imagen que muchos interpretaron como la confirmación de su reconciliación con Daniel Mendiondo.

El hombre que aparece junto a la modelo es un cirujano plástico con quien ya había vivido una historia de amor durante 2024, meses después de su separación del conductor radial.

En aquella oportunidad, la relación duró apenas unos meses y ambos tomaron caminos diferentes. Sin embargo, la reciente publicación desde la capital francesa indica que habrían decidido darse una segunda oportunidad.

En la fotografía, Graciano y Mendiondo aparecen abrazados, con los rostros muy cerca y en una actitud cariñosa. La imagen no necesitó una extensa declaración para despertar comentarios sobre el presente sentimental de la modelo.

La publicación recibió numerosas muestras de afecto de figuras conocidas, entre ellas Dolores Trull, Teresa Calandra, Conni Ansaldi, Julieta Spina y Lara Bernasconi.

La inesperada reacción de Matías Martin a la foto de Natalia Graciano con su novio

Aunque la fotografía despertó curiosidad por la reconciliación de la modelo, el detalle que más sorprendió fue la reacción de Matías Martin.

El conductor de Todo Pasa decidió darle un “me gusta” a la publicación de su exesposa junto a Daniel Mendiondo, sumándose a las muestras de cariño que recibió Graciano.

El gesto fue interpretado como una señal de cordialidad entre ambos, quienes estuvieron juntos durante más de dos décadas y formaron una familia.

Martin no realizó declaraciones públicas sobre la reconciliación de Natalia, pero su interacción en las redes sociales alcanzó para generar repercusión.

Otra reacción que llamó la atención fue la de Mía Martin, la hija de Natalia y Matías, quien comentó la publicación de su madre con un emoji de corazón.

Natalia Graciano y Matías Martin: cómo fue su separación después de 20 años juntos

Natalia Graciano y Matías Martin anunciaron su separación en diciembre de 2023, después de más de veinte años de relación.

La pareja había comenzado su historia de amor en 2002 y se casó en 2005. Durante su matrimonio tuvieron dos hijos, Mía y Alejo.

La ruptura sorprendió al mundo del espectáculo porque durante años habían sido considerados una de las parejas más consolidadas del ambiente.

Sin embargo, ambos continuaron sus vidas por separado y mantuvieron un vínculo familiar.

La reciente reacción del periodista a la fotografía de su exesposa volvió a poner en evidencia la relación cordial que parecen conservar.

Una segunda oportunidad en el amor para Natalia Graciano

La nueva etapa sentimental de Natalia Graciano llega después de un período en el que su vida privada estuvo bajo la mirada de los medios.

En febrero de 2026 habían circulado versiones sobre un supuesto romance con Mauricio Macri, aunque aquellos rumores no fueron confirmados.

Ahora, la fotografía desde París junto a Daniel Mendiondo parece marcar un nuevo capítulo en su historia personal.

La reconciliación con un antiguo amor y el inesperado gesto de Matías Martin convirtieron una simple publicación de Instagram en una de las noticias más comentadas del espectáculo.

Por el momento, la modelo no brindó mayores detalles públicos sobre esta nueva etapa de su relación, pero la imagen compartida deja en evidencia la cercanía que mantiene con Mendiondo.