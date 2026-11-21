Es una situación habitual en muchas cocinas: después de varios días guardadas, las papas comienzan a desarrollar pequeños brotes o presentan manchas verdes en la cáscara. Aunque muchas personas optan por retirarlos y utilizarlas de todas maneras, los especialistas en seguridad alimentaria advierten que existen señales que no deben pasarse por alto.

Según informó Canal 26, a partir de recomendaciones de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y del Instituto Federal Alemán para la Evaluación de Riesgos (BfR), no todas las papas con brotes deben descartarse. Sin embargo, su aspecto, textura y sabor son fundamentales para determinar si todavía resultan aptas para el consumo.

El principal riesgo está relacionado con la presencia de solanina y chaconina, dos sustancias naturales que pueden alcanzar concentraciones elevadas cuando las papas están expuestas a determinadas condiciones de almacenamiento.

¿Se pueden comer las papas que tienen brotes?

La respuesta depende del estado general del alimento.

Si la papa está firme, conserva su color habitual y presenta solamente pequeños brotes aislados, generalmente puede aprovecharse, siempre que estos se retiren por completo antes de cocinarla.

Los especialistas recomiendan eliminar también los llamados ojos de la papa, es decir, los puntos desde donde comienzan a desarrollarse los brotes.

En cambio, cuando presenta brotes largos y numerosos, está arrugada, blanda o tiene zonas verdes extensas, lo más seguro es descartarla.

Esto se debe a que los brotes pueden contener concentraciones elevadas de glicoalcaloides, compuestos naturales que la planta produce como mecanismo de defensa.

Por qué las papas verdes pueden ser peligrosas para la salud

El color verde aparece cuando las papas quedan expuestas a la luz y comienzan a producir clorofila.

Aunque la clorofila no es tóxica, el cambio de color puede estar acompañado por un aumento de solanina y otros glicoalcaloides, especialmente en la cáscara y las zonas superficiales.

Consumir cantidades elevadas de estas sustancias puede provocar síntomas como náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea.

En situaciones de intoxicación más graves también pueden aparecer alteraciones neurológicas.

Por eso, los organismos de seguridad alimentaria recomiendan evitar las papas que presentan grandes superficies verdes o signos evidentes de deterioro.

Las 4 señales que indican cuándo conviene tirar una papa

Antes de preparar una comida, es importante revisar cada unidad y prestar atención a estas características:

Brotes largos o abundantes: pueden indicar un aumento de los compuestos naturales potencialmente tóxicos.

pueden indicar un aumento de los compuestos naturales potencialmente tóxicos. Manchas verdes extensas: son una señal de exposición a la luz y pueden estar asociadas con concentraciones elevadas de solanina.

son una señal de exposición a la luz y pueden estar asociadas con concentraciones elevadas de solanina. Textura blanda, arrugada o reseca: indica que la papa perdió frescura y presenta signos de deterioro.

indica que la papa perdió frescura y presenta signos de deterioro. Sabor amargo: es una advertencia importante. Si una preparación tiene ese gusto, se debe dejar de consumir.

Una papa con pequeños brotes puede aprovecharse si se encuentra en buenas condiciones, pero cuando aparecen varias señales de deterioro al mismo tiempo, lo recomendable es descartarla.

¿Hervir las papas elimina la solanina?

Una de las dudas más frecuentes es si cocinar las papas permite eliminar las sustancias potencialmente tóxicas.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) explica que pelarlas y cocinarlas puede disminuir la concentración de glicoalcaloides, aunque no garantiza eliminarlos completamente.

De acuerdo con una evaluación del organismo, pelar las papas puede reducir estos compuestos entre un 25% y un 75%.

Por su parte, hervirlas puede disminuir su concentración en proporciones variables, pero no convierte en seguro un alimento que ya presenta signos importantes de deterioro.

Los especialistas también aconsejan no reutilizar el agua de cocción, debido a que parte de estas sustancias puede pasar al líquido.

Cómo conservar las papas para evitar que aparezcan brotes

El almacenamiento es uno de los factores más importantes para mantener las papas en buenas condiciones durante más tiempo.

Las recomendaciones de los organismos especializados incluyen:

Guardarlas en un lugar fresco, seco y oscuro , lejos de la luz solar directa.

, lejos de la luz solar directa. Elegir espacios ventilados que eviten la acumulación de humedad.

Utilizar bolsas de papel, tela o recipientes que permitan la circulación del aire.

Revisarlas periódicamente para detectar brotes o signos de deterioro.

Evitar almacenarlas durante períodos prolongados en ambientes cálidos.

Comprar cantidades que puedan consumirse en un plazo razonable.

Además, al momento de elegirlas en la verdulería o el supermercado, conviene buscar papas firmes, sin brotes, cortes importantes ni manchas verdes.

Qué hacer si comiste una papa con sabor amargo

El sabor amargo puede indicar una concentración elevada de glicoalcaloides.

Si una papa presenta esta característica, lo recomendable es dejar de comerla y descartar la preparación.

En caso de experimentar vómitos, diarrea, dolor abdominal intenso u otros síntomas después de consumirla, se debe buscar atención médica.

La precaución es especialmente importante en niños pequeños, ya que una misma cantidad de estas sustancias puede representar una exposición mayor en relación con su peso corporal.

En definitiva, no todas las papas con brotes deben terminar en la basura, pero reconocer las señales de deterioro es fundamental para evitar riesgos innecesarios y aprovechar los alimentos de manera segura.