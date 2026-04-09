Matthew Perry: sentencian a 15 años a la mujer que le vendió la droga

Una jueza federal de Estados Unidos condenó este miércoles a 15 años de prisión a la mujer que admitió haberle vendido al actor Matthew Perry la ketamina que le causó la muerte en 2023.

Se trata de la pena más severa impuesta hasta el momento entre los cinco acusados en este caso de sobredosis que involucra al reconocido actor, recordado por su papel en la serie “Friends”.

La jueza Sherilyn Peace Garnett dictó la sentencia contra Jasveen Sangha, de 42 años, residente en Carolina del Norte y señalada por los fiscales como una traficante de alto nivel, conocida entre sus clientes como la “Reina de la ketamina”.

El año pasado, la mujer se había declarado culpable de cinco cargos federales, entre ellos la distribución de ketamina y el mantenimiento de un espacio vinculado al tráfico de drogas, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Cómo murió Matthew Perry

Matthew Perry, de 54 años, fue hallado sin vida el 28 de octubre de 2023 en su casa de Los Ángeles, dentro de un jacuzzi ubicado en el patio trasero.

El informe del médico forense confirmó que el fallecimiento se produjo por la ingesta de ketamina y determinó que se trató de un accidente, al señalar los “efectos agudos” de la droga y el ahogamiento como factor contribuyente.

La venta de la droga y las pruebas clave

Según la fiscalía, Sangha vendió la ketamina a Perry por unos 6.000 dólares en efectivo, pocos días antes de su muerte.

Tras el fallecimiento, la acusada habría intentado desvincularse del hecho, incluyendo la orden de borrar mensajes de su teléfono celular, una maniobra que complicó aún más su situación judicial.

El impacto de su muerte y el debate por la ketamina

La interpretación de Perry como Chandler Bing lo convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión en los años 90 y principios de los 2000.

Su muerte reavivó el debate sobre el uso de la ketamina fuera de ámbitos médicos, tanto en tratamientos como en su circulación ilegal, y volvió a poner el foco en los riesgos asociados a esta sustancia.