Mauro Icardi cruzó a Benjamín Vicuña tras sus declaraciones en PH: «Cuando te hacés la víctima…»

Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la polémica por sus posteos en redes sociales. En esta oportunidad, el futbolista arremetió contra Benjamín Vicuña, expareja de Eugenia “La China” Suárez, luego de las recientes declaraciones del actor en PH: Podemos Hablar.

El chileno habló abiertamente sobre cómo atraviesa la distancia con Magnolia y Amancio, sus hijos con la China Suárez, y aseguró que “nadie le va a robar” el vínculo que construyó con ellos, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

En las redes sociales, sus palabras fueron interpretadas como una posible indirecta hacia Icardi, actual pareja de la actriz. La respuesta del futbolista no tardó en llegar: publicó un extenso descargo en el que cuestionó con dureza a Vicuña y la imagen que, según él, muestra públicamente.

El fuerte descargo de Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña

“Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra…”, lanzó Icardi al comienzo de su publicación.

Luego, apuntó directamente contra el vínculo que Vicuña aseguró mantener con sus hijos: “Yo, más que preocuparme porque alguien pueda ‘robarte’ el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos”.

Pero no se quedó ahí y redobló la apuesta: “Más que eso, me preocuparía por que te quieran ver”, sentenció.

Icardi cuestionó cuánto tiempo pasa Vicuña con sus hijos

En otro tramo del descargo, Icardi aseguró conocer cuánto tiempo habría compartido Vicuña con Magnolia y Amancio durante los últimos meses y utilizó ese dato para cuestionar las declaraciones públicas del actor.

“Hace casi tres meses que estamos en Argentina. Casi 80 días. Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos. Pero de esos casi 80 días, solo se pudo estar presente unos 15/20 días. Después, frente a las cámaras, el discurso es otro”, escribió.

El futbolista también sugirió que las palabras de Vicuña podrían tener como objetivo conseguir exposición mediática para promocionar alguno de sus proyectos profesionales.

“Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o alguna película”, disparó.

Mauro Icardi comparó a Benjamín Vicuña con Wanda Nara

Hacia el final de su publicación, Icardi vinculó el supuesto “discurso” de Vicuña con situaciones que atravesó con su expareja, Wanda Nara, y volvió a lanzar una fuerte crítica contra los programas de televisión.

“Dudoso… Denle un poco de cámara con mi respuesta. La debe andar necesitando, ya que acá en Argentina son tan generosos los programas berretas”, escribió.

Finalmente, cerró su descargo con otra provocación: “¿Le estarán copiando el discurso a la parte que me compete? ¡Van por mal camino!”.

Así, Icardi abrió un nuevo frente mediático y apuntó directamente contra Vicuña, luego de que el actor hablara públicamente sobre la distancia y el vínculo que mantiene con sus hijos.