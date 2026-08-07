Mauro Icardi, cerca de volver al fútbol: un club de España lo quiere mientras define su futuro con la China Suárez

En medio de los escándalos judiciales y mediáticos que rodean su separación de Wanda Nara, el futuro profesional de Mauro Icardi podría dar un giro en las próximas horas. Con la restricción para salir del país ya levantada por la Justicia y todavía sin equipo, el delantero argentino aparece en el radar de un club de la Liga de España.

Según reveló el periodista español Roberto Antolín en diálogo con Juan Etchegoyen, el principal interesado en incorporar al rosarino es el Rayo Vallecano, que buscaría dar uno de los grandes golpes del actual mercado de pases.

El «pase galáctico» que analiza el Rayo Vallecano

De acuerdo con Antolín, el conjunto madrileño cuenta con margen económico para afrontar la contratación luego de concretar una importante venta durante este mercado.

«El club que quiere contratar a Icardi es el Rayo Vallecano. Hace poco vendieron a un futbolista por 25 millones de euros y le sobra dinero para pagarle a Mauro», aseguró el periodista español, quien calificó la posible incorporación como un verdadero «pase galáctico».

Sin embargo, antes de avanzar con una propuesta formal, la dirigencia del club analiza dos cuestiones clave: el estado físico del delantero, que lleva varios meses sin disputar partidos oficiales, y la fuerte exposición mediática que atraviesa a raíz de su conflictiva situación personal.

Los planes de Icardi y la China Suárez en Madrid

La posibilidad de desembarcar en el fútbol español coincide, además, con los proyectos personales de Mauro Icardi y Eugenia «la China» Suárez.

Según la información difundida, la pareja ya habría comenzado a buscar vivienda en Madrid, ciudad en la que planean instalarse si finalmente se concreta el pase.

Entre las zonas que estarían evaluando figuran algunas de las urbanizaciones más exclusivas de la capital española, como La Moraleja, La Finca y Boadilla del Monte.

Madrid también representa una plaza estratégica para la actriz, ya que su representante reside allí y España le ofrece nuevas oportunidades para desarrollar su carrera artística.

Un nuevo comienzo en Europa

Si las negociaciones avanzan favorablemente, Icardi podría regresar al fútbol de primer nivel en las próximas semanas y abrir un nuevo capítulo tanto en su carrera deportiva como en su vida personal.

La llegada al Rayo Vallecano le permitiría volver a competir en una de las ligas más importantes del mundo, mientras inicia una nueva etapa junto a la China Suárez, en paralelo a la resolución de los conflictos judiciales derivados de su separación de Wanda Nara.