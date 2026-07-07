¿Dan las fechas?: revelaron cuándo se conocieron la China Suárez y Franco Deambrosi

La actriz Eugenia «La China» Suárez volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que Yanina Latorre asegurara que habría mantenido un affaire con el piloto de Turismo Carretera, Franco Deambrosi.

Mientras la actriz optó por el silencio y evitó hacer declaraciones, quien sí salió a responder fue su pareja, Mauro Icardi, que utilizó sus redes sociales para cuestionar a la conductora de LAM por difundir información que, según él, carece de pruebas.

«Día lluvioso y… deseando que llegue el lunes para ver las pruebas, pero resulta que el finde abrimos el paraguas y al final no hay nada y cambiamos de tema?», escribió el futbolista en una historia de Instagram, en referencia a las promesas de Latorre de mostrar supuestas evidencias.

El sugestivo mensaje de Franco Deambrosi

En medio del revuelo, Franco Deambrosi también compartió una publicación en sus redes sociales que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a la controversia.

Sin confirmar ni desmentir el supuesto vínculo con la actriz, el piloto escribió: «No todo tiene que ser aclarado».

A su vez, la periodista Paula Varela contó en Intrusos que se comunicó con Deambrosi y que el corredor le habría confirmado que existió un vínculo con la China Suárez, aunque evitó precisar cuándo ocurrió.

¿Cuándo se conocieron la China Suárez y Franco Deambrosi?

Según trascendió en Intrusos, la actriz y el piloto se habrían conocido durante las grabaciones de «En el barro», la serie de Netflix.

Para algunas escenas de la producción, el equipo convocó a corredores profesionales que participaron de las filmaciones junto al actor Victorio D’Alessandro, contexto en el que ambos habrían coincidido por primera vez.

La aclaración sobre las fechas

Tras conocerse la versión del supuesto affaire, la panelista Natalie Weber aseguró que, de acuerdo con la información que maneja, las fechas no coincidirían con el inicio de la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi.

«No se pisa con Mauro, porque ellos vienen en noviembre de 2024, cuando él vino a operarse de la rodilla», sostuvo la periodista, al descartar que ambos vínculos se hubieran superpuesto en el tiempo.