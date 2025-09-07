Mauro Icardi se borró sus tatuajes de Wanda Nara. La novedad quedó expuesta después de que la China Suárez compartiera una foto junto a su pareja donde se veía un nuevo diseño. Este domingo, la ex Casi Ángeles compartió una romántica foto junto al delantero del Galatasaray, pero un detalle no pasó inadvertido.

Mauro Icardi sacó a Wanda Nara de su piel: el diseño con el que se tatuaría a la China Suárez

Tal como se pudo ver en la imagen, el futbolista ya no lleva en el brazo izquierdo el tatuaje que se había hecho hace varios años en homenaje a su esposa y mamá de sus dos hijas.

El gesto no pasó inadvertido entre los seguidores que reaccionaron con todo tipo de comentarios y ocurrencias.

“Lo único normal que hizo estos meses”, “Las manos en la panza y la camisa así para que se vea el tatuaje. Están del otro lado del mundo, supuestamente felices, pero viven subiendo este tipo de fotos para que la gente hable de ellos. No sueltan”, “Amamos la foto superdisimulada, nada elaborada, para que se vea el brazo”, “Amamos a esa pareja”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.

¿Cuándo se tatuó Mauro Icardi la cara de Wanda Nara?

El tatuaje fue realizado en diciembre de 2013 como un regalo de Navidad para su entonces pareja. Este tatuaje se suma a otro con el nombre de Wanda en su otro antebrazo.

Las imágenes desataron especulaciones: ¿mantendrá Icardi el tatuaje de su ex o lo cambiará por uno dedicado a la China Suárez? Ahora, el futbolista parece haber tomado la postura de demostrarle su amor mediante la tinta.