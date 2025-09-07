Si estás buscando algo diferente para ver en Netflix, estos cuatro documentales fueron catalogados como “raros, perturbadores o poco convencionales”, ideales para quienes disfrutan de historias fuera de lo común.

Cuatro documentales “raros” de Netflix para ver este fin de semana

1. Sweet Bobby

El documental reconstruye el caso de una joven que inicia una relación en línea con un chico que conoce por internet. Todo parece normal hasta que, llegado el momento de encontrarse, la situación comienza a volverse extraña y termina revelando un desenlace inesperado y perturbador. Una historia que expone lo oscuro de las relaciones virtuales.

2. Don’t F**k with Cats (No te metas con los gatos)

Narrado en primera persona por una mujer, el documental parte de algo tan simple como un grupo de Facebook dedicado a videos de gatos. Allí aparece un video inquietante que destapa una investigación escalofriante. Lo que empieza con un maltrato animal se convierte en la punta de un caso criminal mucho más complejo y perturbador.

3. My Octopus Teacher (Mi maestro el pulpo)

Este es el más “amigable” de la lista. Relata la experiencia de un buzo que, en medio de una crisis personal, comienza a sumergirse todos los días en el mar hasta forjar un vínculo especial con un pulpo. Una historia conmovedora sobre la conexión entre humanos y la naturaleza, ideal para quienes prefieren algo más tranquilo y reflexivo.

4. Abducted in Plain Sight (Secuestrada a plena luz)

El más duro de todos. El documental cuenta en primera persona cómo un psicópata logra manipular a una familia entera para abusar de su hija. La trama muestra hasta dónde puede llegar la manipulación psicológica y deja una sensación de injusticia e impotencia. Si bien está muy bien realizado, se recomienda verlo con precaución ya que aborda situaciones de abuso y violencia.