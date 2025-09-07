Apple lanzará al mercado el IPhone 17 el próximo 9 de septiembre 2025 en un evento que se centrará en los nuevos teléfonos móviles inteligentes de la empresa. En los últimos días, un video filtrado, supuestamente tomado de la línea de producción del iPhone, muestra lo que se cree que es el iPhone 17 Pro Max, con un cambio importante en el diseño del teléfono inteligente insignia.

Se filtraron los colores del IPhone 17 a días del lanzamiento de Apple: el cambio de diseño

La filtración se publicó ayer en la plataforma de redes sociales china Weibo, con un título que se traduce como: «Algo grande ha sucedido, se ha filtrado la supuesta máquina de producción en masa del iPhone 17 Pro Max».

En el video se ve a alguien sacando de una fila de teléfonos similares un dispositivo grande y plateado que se parece a un iPhone. El dispositivo tiene una gran «isla» de cámara que se extiende por toda la parte superior del teléfono, similar al nuevo Google Pixel 10.

Como sugirieron rumores anteriores, la isla parece tener tres cámaras principales dispuestas en forma de triángulo con dos sensores más pequeños agrupados en el otro lado. Una de las características de diseño más extrañas de este modelo filtrado es el gran panel de vidrio cuadrado incrustado en la parte posterior del teléfono.

El panel tiene un logotipo de Apple en el centro y cubre la mayor parte de la parte posterior del teléfono, presentando un color blanco grisáceo en el modelo plateado y negro mate en la versión negra.

De ser cierto, esto marcaría uno de los cambios más inesperados en el diseño de Apple desde la eliminación del botón Inicio en el iPhone X.

Aunque el tamaño exacto no se puede estimar solo con el clip, el modelo iPhone 17 Pro Max en estos videos parece algo más ancho que los modelos anteriores.

La reacción ante el nuevo diseño del IPone 17

Que sea un diseño parecido a otro celular no ha gustado en quienes son fans del prototipo. Además de mostrar el posible diseño del iPhone 17 Pro Max, estos clips también dan una idea de los posibles colores.

Los rumores anteriores sugirieron que el modelo 17 Pro Max podría venir en una paleta de colores más atrevida, que incluye negro, blanco, azul e incluso naranja. Sin embargo, en este clip solo son visibles los modelos plateado y negro.

Al fondo se puede ver la carcasa de un iPhone 17 Pro Max, que parece tener un color bronce claro, similar al acabado Desert Titanium del iPhone 16 Pro.

¿Cuando lanza Apple el IPhone 17?

Será el 9 de septiembre. El encuentro comenzará a las 10.00 (hora de California, cuatro horas más en la Argentina) y se retransmitirá por Internet, continuando así una estrategia de lanzamientos virtuales que comenzó en la pandemia por la Covid-19. El lema del acto es «asombroso», según una invitación publicada en Internet y enviada a los medios de comunicación.

La actividad se centrará en los nuevos teléfonos móviles inteligentes de la empresa, incluido un modelo básico actualizado, dos nuevas ediciones Pro y una versión totalmente nueva con un diseño mucho más fino que cualquier iPhone anterior. La empresa también se prepara para presentar versiones mejoradas del Apple Watch.

El nuevo iPhone 17 estándar tendrá un aspecto similar al iPhone 16, pero incluirá una pantalla más grande y mejoras en la cámara, según informaron medios especializados. El iPhone 17 Pro y Pro Max, por su parte, tendrán la parte trasera rediseñada con un área de cámara más grande, haciendo que la fotografía sea una parte aún mayor del dispositivo.

El iPhone 17 más delgado será el primer diseño totalmente nuevo en años, con un grosor de unos 2 milímetros menos que los modelos actuales. Apple apuesta por este enfoque para atraer nuevos clientes al iPhone, aunque el dispositivo tendrá sus inconvenientes: Se espera que la batería dure menos y que solo tenga una cámara trasera.

¿Cuándo llegaría el iPhone plegable?

La presentación del iPhone 17 de Apple iniciará un prolífico periodo de nuevos productos. También se preparan para este año un auricular Vision Pro actualizado con un procesador más rápido y un iPad Pro con un chip M5 y una segunda cámara frontal. La compañía con sede en Cupertino, California, planea también un nuevo HomePod mini y un Apple TV box.

Para el próximo año, la compañía planearía nuevos modelos de MacBook Pro, un iPhone 17e de gama baja y accesorios Mac frescos como un monitor externo. El mayor anuncio a corto plazo será el primer altavoz inteligente con pantalla de la compañía, previsto para el primer semestre de 2026.

El anuncio de septiembre dará el pistoletazo de salida a una revisión de tres años del iPhone, la mayor fuente de ingresos de Apple. El año que viene, la empresa presentaría su primer iPhone plegable, siguiendo el ejemplo de Samsung Electronics, Google, Motorola y Huawei. En 2027, Apple lanzaría un iPhone de cristal curvado para conmemorar el 20 aniversario del producto.